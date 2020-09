Museum Buurtspoorweg krijgt 40.000 euro van Prins Bernhard Cultuurfonds voor restauratie rijtuig

Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen ontvangt 40.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor het restaureren van een bijzonder onderdeel van de collectie. Het gaat om rijtuig NS BC 1820, dat al sinds 1989 in de Museumloods in Boekelo staat in afwachting van restauratie.

De restauratie zal geruime tijd in beslag nemen. Over enkele jaren hoopt het museum haar bezoekers te kunnen vervoeren in dit rijtuig op het zeven kilometer lange spoor tussen Haaksbergen en Boekelo. De restauratie zal voornamelijk worden uitgevoerd door de vrijwilligers van het museum.

Directeur Gemma Boon: "We zijn ontzettend blij met deze bijdrage van het Cultuurfonds. We willen met het geld juist dit rijtuig restaureren, omdat de verschillende onderdelen uit het restauratieplan zich uitstekend lenen voor kennisoverdracht. Door verschillende generaties en kennisniveaus samen te laten werken, wordt kennis doorgegeven."

Bovendien vormt het rijtuig een 'missing link' in de collectie. "Doordat dit rijtuig wordt opgeknapt en teruggebracht in de vorm waarin zij in vroegere tijden reizigers in de regio heeft getransporteerd, wordt het voor onze bezoekers mogelijk om te ruiken aan het industriële erfgoed uit het verleden. Alleen hier ruik je de geur van verbrande kolen in je neusgaten, voel je de originele bekleding en het houtsnijwerk van de rijtuigen onder je vingers en waait de wind via de open raampjes door je haren terwijl je het Twentse landschap aan je voorbij ziet glijden."

Volgens Boom zijn investeringen nodig om dit erfgoed te behouden voor de volgende generaties. Over drie jaar moet het rijtuig gereed zijn en kunnen bezoekers van alle leeftijd zich vergapen aan de schoonheid ervan. Maar in de tussentijd is iedereen welkom om mee te kijken met de werkzaamheden in de werkplaats. Deze is geopend voor bezoekers op rijdagen tussen 10-17 uur.”