Electronicabedrijf Benchmark in Almelo krijgt order van 50 miljoen

De 'coronasneltester' is zo groot als een schoenendoos en is in staat om op basis van DNA-testtechnologie op corona te testen en geeft het resultaat in een uur. Dat is extreem veel sneller dan de huidige testen, waarbij het nog 1 tot 2 dagen duurt voordat de uitslag er is.

Benchmark zoekt extra personeel

Bij Benchmark is een speciale productieruimte ingericht waar nu de eerste van twee productielijnen wordt opgezet. Als alles eenmaal loopt moeten er zeker duizend testerapparaten per maand worden gemaakt. En daarvoor gaat Benchmark op zoek naar extra personeel om de apparaten te assembleren.

Benchmark in Almelo is onderdeel van het beursgenoteerde Amerikaanse concern Benchmark dat over de hele wereld productielocaties heeft waar apparaten en componenten worden gemaakt voor afnemers, zoals in dit geval het Britse DnaNudge.

Benchmark gaat flink groeien door opdracht

In Almelo, waar ruim 450 man werkt, stond de werkgelegenheid juist onder druk als gevolg van corona, dus deze order zorgt ervoor dat het aantal personeelsleden per saldo groeit. En ook de totale omzet in Almelo groeit naar verwachting van 80 naar 130 miljoen euro.