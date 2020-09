MBO Raad: studie duurt mogelijk langer door coronamaatregelen

Studenten aan het MBO moeten er rekening mee houden dat hun opleiding langer gaat duren. Dat liet de MBO Raad weten tijdens de officiële opening in Zwolle van het schooljaar 2020-2021. Het officiële moment was in de grote sporthal van Landstede Sportcentrum en werd verricht door minister president Mark Rutte.

Alle scholen hebben te maken met coronamaatregelen en geven daardoor niet altijd optimaal les. Volgens de MBO Raad doen de scholen hun best om er toch iets van te maken. Er is veel aandacht voor alternatieve manieren van contact met leerlingen en lesgeven. Denk daarbij aan het thuis volgen van lessen via de webcam. Dat blijft voorlopig. De scholen doen hun best om alle lesstof zo goed mogelijk bij te brengen.

Demotiverend

Maar dat gaat net altijd even makkelijk zo liet bestuurslid Frank van Hout weten. Er zijn lessen waarbij niet alle leerlingen tegelijk in het zelfde klaslokaal kunnen zijn. Dat geldt met name voor de praktijk vakken. Ook het contact met de leerlingen onderling is deels weg omdat ze minder vaak op school komen. Alles bij elkaar kan dat demotiverend werken. Dat heeft weer gevolgen voor de studieduur.

Diploma's

Dat de opleidingen langer gaan duren zien we mogelijk volgend jaar in het aantal behaalde diploma's. Het afgelopen schooljaar behaalden zo'n 155.000 MBO-ers hun diploma. Het komend jaar zullen dat er waarschijnlijk minder zijn. De MBO Raad wijst er wel op dat in het jaar 2022 mogelijk veel meer MBO-ers hun diploma halen.

Minister

Minister Ilse van Engelshoven was ook bij het officiële moment in Zwolle en vertelde dat het contact met studenten belangrijk is. Dat gaat dit nieuwe schooljaar allemaal anders. Vooral de beperkingen in het praktijkonderwijs veroorzaakt door corona-maatregelen is een probleem. Het zo goed mogelijk lesgeven is volgens haar een hele opgave maar niet onmogelijk.

Stageplekken

De minister prees de oproep van MKB Nederland voor voldoende stageplaatsen. Voorzitter Jacco Vonhof sprak daarover en benadrukte dat stageplaatsen erg belangrijk zijn voor het behalen van een diploma. MKB Nederland ziet dat de coronamaatregelen grote gevolgen hebben voor het aantal stageplekken. Ze zijn toch hard nodig voor de leerlingen. Daar komt bij dat het bedrijfsleven gebaat is bij werknemers met enige ervaring.