Staphorster dames niet naar Den Haag op Prinsjesdag: "Die verantwoordelijkheid wilde ik niet nemen"

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft opgeroepen om op Prinsjesdag vooral niet naar zijn stad te komen . De Staphorster dames, normaal elk jaar van de partij in Den Haag, zijn het eens met Van Zanen. Ze zijn er niet bij dit jaar maar de knoop daarover was al in mei doorgehakt. Toch is het jammer, vindt Staphorster dame Autje Alssema. "Ze weten ons altijd wel te te vinden in Den Haag."

Het is elk jaar weer een bijzonder beeld: zo'n zestig Staphorster dames stappen bij het krieken van de dag in een bus voor de rit naar Den Haag. "Het is echt een uitje voor ons", zegt Autje Alssema, één van de organisatoren van de jaarlijkse trip. " 's Ochtends eerst een kopje koffie en dan de bus in."

Risicogroep

Maar veiligheid gaat voor alles, ook al zit de liefde voor het koningshuis nog zo diep. "We hebben het besluit al vrij vroeg genomen en alles geannuleerd, ook andere reisjes. "Die verantwoordelijkheid wilde ik niet nemen", zegt Alssema daarover. "We horen qua leeftijd bij de risicogroep. Ik ben zeventig, hoewel ik nog net zoveel energie heb als een veertigjarige.

Organisatorisch was het waarschijnlijk allemaal nog wel gelukt. Normaal passen de dames allemaal samen in één bus, dat hadden er dit jaar twee moeten worden, maar vanwege alle veiligheidsmaatregelen en natuurlijk ook het risico besmet te raken, is de lol er snel af.

Jubileum

En dan te bedenken dat de Staphorster dicht bij een jubileum zijn. Volgend jaar zouden de vrouwen voor de 25-ste keer op rij in klederdracht richting Den Haag trekken. Dat jubileum wordt met een jaartje uitgesteld, maar het komt er zeker. Als het weer mag, zijn de vrouwen ook weer van de partij.

En daar is Den Haag maar wat blij mee, weet Alssema. "Ze zeggen wel eens tegen ons dat wij hun pr zijn. We hebben een eigen tribune en elk jaar is een aantal van ons ook aanwezig bij de troonrede in de ridderzaal."

Geen rijtoer

Het hoogtepunt van de dag voor Alssema? "Als de koning en koningin uit de koets stappen en natuurlijk de troonrede zelf. En natuurlijk de hoedjes, die maken het leuk."

Autje Alssema zal Prinsjesdag op televisie volgen. Veel valt daar overigens niet te zien. De traditionele rijtoer van het koningspaar in de Glazen Koets is geschrapt. De aankomst van Willem-Alexander en Máxima bij de Grote Kerk is niet te zien, omdat het gebied eromheen is afgezet.

Een ook de balkonscène bij paleis Noordeinde na afloop van de Troontrede gaat niet door vanwege de coronacrisis.