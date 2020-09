Geen verlichte carnavalsoptocht in Tubbergen, streep door grote carnavalsactiviteiten

De Twentse verlichte carnavalsoptocht in Tubbergen gaat volgend jaar niet door. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen burgemeester Haverkamp en de carnavalsverenigingen in de gemeente Tubbergen. Ook door andere carnavalsoptochten is een streep gezet.

Geen nieuwe hoogheden, geen grote optochten, geen sleutelactiviteiten, geen grote gala’s en geen feestavonden. Daarover waren de verenigingen binnen het carnavalsoverlegorgaan het unaniem eens. Maar dat betekent niet dat er in 2021 helemaal geen carnavalsactiviteiten zullen zijn.

Vrijwel elke vereniging gaat zich in de komende weken beraden op alternatieve feestelijkheden die passen binnen de coronamaatregelen.

Geen grote activiteiten

Met de beslissing volgt Tubbergen het voorbeeld van onder meer Oldenzaal, Hengelo, Lemelerveld en Raalte die eerder al de stekker trokken uit de organisatie van carnavalsoptochten. "Geen grote activiteiten", geeft burgemeester Haverkamp aan. "Maar wel lokaal. Ieder dorp heeft aangegeven dat ze er wel lokaal willen zijn en activiteiten willen organiseren."

De beslissing lag voor de hand, maar doet wel pijn geeft de burgemeester aan. "We hebben een enorme traditie in de gemeente Tubbergen met carnaval. Een prachtige traditie, waarbij we het met de negen dorpen ook echt samen vieren. Over en weer bij elkaar op bezoek gaan."

Voorzichtig

Toch leeft er bij de verenigingen sterk het gevoel dat ze toch iets willen doen. De burgemeester is daar heel voorzichtig mee. "Als we in Tubbergen wel dingen organiseren die andere gemeenten niet meer doen, krijgen we heel veel mensen van elders en wordt de kans op verdere besmetting ook groter", zegt Haverkamp, verwijzend naar het coronavirus.

“Het was moeilijk om zo’n beslissing te moeten nemen, maar de verenigingen wilden graag duidelijkheid. Nu afgesproken is wat niet kan, gaan we aan de slag met wat wel kan en dat optimisme typeert Tubbergen”, zegt burgemeester Haverkamp. “Toch zal het een groot gemis zijn, zeker in de gemeente Tubbergen die uniek is met haar sleutelactiviteiten."