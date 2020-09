Betaald voetbal gaat per oktober experimenteren met meer publiek in stadions

Volgens De Jong staat het kabinet achter het experiment. "We gaan kijken wat er kan. Of er mensen op een kleinere ruimte in het stadion kunnen zitten. Op minder dan anderhalve meter. Niet het hele stadion, maar een paar vakken. Met een mondkapje. Zoals nu in het OV."

Noodzaak

Stadions mogen momenteel slechts voor ongeveer een derde worden gevuld. Het toelaten van meer publiek is noodzakelijk. "Anders blijft deze sector niet overeind. Een jaar lang zonder publiek en er komt geen steun, heb je over een jaar geen betaald voetbal meer in Nederland", luidt het vervolg.

Volle stadions

De Jong hoopt dat er in januari weer in volle stadions wordt gevoetbald. "Als we in januari weer met publiek mogen spelen, redt de sector het. Bij een heel seizoen zonder publiek zal iedereen, ook een Ajax, steun moeten vragen in Den Haag. Anders blijven de clubs niet overeind", besluit hij.