Hoe moet het verder met oud en nieuw in Kampen? Burgemeester mag op zoek naar het antwoord

Hoe ziet de oud-en-nieuw-viering in Kampen er in de toekomst uit? Met die vraag moet burgemeester Koelewijn van de gemeente Kampen aan de slag. En hij moet met antwoorden komen in de loop van komend jaar. Daar heeft de raad vanavond toe opgeroepen.

Volgens de gemeenteraad is er op dit moment geen breed gedragen toekomstbeeld voor de viering van oud-en-nieuw in Kampen. Dit zorgt voor een jaarlijks terugkerende discussie over overlast en het behoud van tradities. GroenLinks en D66 dienden vanavond een motie in die de burgemeester oproept dat te veranderen. De motie werd door de hele raad gesteund.

Unieke tradities

D66-fractievoorzitter Gerben Wijnja wijst op de unieke tradities in Kampen. "Als we niet werken aan draagvlak, gaan tradities als melkbusschieten op termijn verloren. Dat zou jammer zijn, maar we moeten wel recht doen aan alle inwoners." In Kampen wordt rond de jaarwisseling veel carbid geschoten.

GroenLinks had de afgelopen jaarwisseling een meldpunt voor vuurwerkoverlast. "Daar kwamen veel klachten binnen', zegt GroenLinks-raadslid Edwin Burgman. "De mensen die overlast ervaren voelen zich nu vaak niet gehoord. Wat ons betreft moet er meer aandacht zijn voor het beperken van die overlast."

Inwoners van Kampen

De raad heeft de burgemeester gevraagd om in 2021 met een nieuwe jaarwisselingsvisie te komen. Daarvoor moet Koelewijn in gesprek met inwoners van Kampen en maatschappelijke organisaties. In de visie moet onder meer aandacht zijn voor het behoud van tradities, veiligheid en beperking van overlast voor milieu, mens en (huis)dieren. "We moeten echt gaan werken aan dat draagvlak", aldus Burgman.