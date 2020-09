Vaak veel goals bij PEC-Feyenoord en ouderwets spektakel bij Cambuur-Go Ahead

In deze rubriek zetten we nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – Feyenoord

In eigen huis twee of meer keer scoren tegen Feyenoord is de laatste jaren gewoonte geworden voor PEC Zwolle. Dat is wat anders dan winnen. Zo werd het vorig seizoen en drie seizoenen geleden 3-4.

Voor de eerste thuiszege van PEC tegen Feyenoord moeten we terug naar 1982. Eerst werden de Rotterdammers in de beker geklopt met 1-0 en niet veel later volgde een 2-1 overwinning in de competitie. De huidige FC Twente-trainer Ron Jans maakte alle drie de goals bij die zeges.

Aftrap: zaterdag 20.00

FC Twente - Fortuna Sittard

Als de resultaten uit het verleden maatgevend zijn voor de volgende ontmoeting dan heeft Fortuna Sittard slechts een piepkleine kans op de zege in Enschede. Alleen in 1987 won Fortuna een competitieduel, met 1-0. Het is trouwens pas de eerste keer sinds 2001 dat beide ploegen weer tegenover elkaar staan op Twentse grond voor een eredivisieduel. Destijds werd het 1-1.

In Sittard won FC Twente vorig seizoen met 3-2. Keito Nakamura, Javier Espinosa en Giorgi Aburjania tekenden voor de Twente-goals. Nakamura moest kort voor rust het veld verlaten met een rode kaart.

Keito Nakamura scoorde vorig seizoen tegen Fortuna, maar kreeg ook de rode kaart (Foto: Orange Pictures)

Ron Jans dendert de komende weken de top 5 in als het gaat om gecoachte wedstrijden in de Eredivisie. Na FC Groningen, Heerenveen en PEC Zwolle staat de teller nu op 469. Om koploper Bert Jacobs (741) te verdrijven moet Jans nog wel even.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Heracles – ADO Den Haag

Afgaande op de laatste vier ontmoetingen in Almelo zal ADO met niet al teveel vertrouwen afreizen. Heracles won drie keer (4-0, 4-2 en 4-0) en één keer werd het gelijk (1-1).

Heracles zag alle doelpuntenmakers van vorig seizoen vertrekken: Cyriel Dessers (2x), Mauro Junior en Alexander Merkel. In totaal scoorde Heracles vorig seizoen 40 keer, maar daarvan zijn 30 goals 'verdwenen' in de Almelose selectie.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Cambuur – Go Ahead Eagles

De kans is klein dat Cambuur en Go Ahead er net zo'n spektakel van maken als in 1956 bij de eerste ontmoeting in het betaalde voetbal, destijds in de Tweede Divisie. Het werd 4-3 voor Cambuur (toen nog Leeuwarden). Met onder meer een kopbal die over de lat verdween, maar toch als goal werd geteld en na hevige protesten alsnog werd afgekeurd.

Go Ahead-speler Dé Huurenkamp brak zijn been en Go Ahead mocht na het laatste fluitsignaal nog een penalty nemen. Dit als gevolg van protesten bij een eerder niet gegeven penalty. De strafschop werd benut maar drie weken later door de speciale KNVB-protestcommissie alsnog afgekeurd. Eindstand dus toch 4-3 voor Leeuwarden.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Hans de Winter benut in 1956 na afloop de omstreden penalty die later alsnog zal worden afgekeurd (Foto: Friesch Dagblad)

Alle duels zijn live te volgen bij Radio Oost via De Oosttribune.