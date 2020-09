Plastic fantastic! 600 barbies zijn te bewonderen in Almelo

Het is indrukwekkend om te zien: de zeshonderd barbies in het stadsmuseum in Almelo. Het is nog maar een kleine greep uit de enorme collectie van Bettina Dorfmann. De Duitse verzamelaarster heeft met achttienduizend barbies de grootste verzameling in de wereld. Ze staat in het Guinness Book of Records en media vliegen vanuit de hele wereld naar haar huis in Düsseldorf om de enorme collectie te bewonderen.

Almelo textielstad

Maar waarom nou een barbietentoonstelling in Amelo? Volgens Sigrid Ivo, directeur van het Stadsmuseum is het een logische keuze. Almelo is van oudsher en textielstad. En barbie staat bekend om haar verschillende kledingstukken. Avondjurken, mantelpakjes, badpakken. De pop gaat met de mode mee.





Het was ook die modieuze stijl van barbie die Sigrid Ivo als jong meisje fascineerde aan de pop. "Mijn vader ging wel eens op reis naar Amerika en dan nam hij een barbie voor me mee. Toen waren de kleren nog heel fijn, met kleine knoopjes en andere details." Ondertussen zijn de kleren wel veranderd, zegt Ivo. "Tegenwoordig zijn de kleren gemaakt voor jonge kinderen, veel klittenband dus."

Barbie is een wereldvrouw

Maar barbie is veel meer dan een modepopje vindt Ivo."Barbie is echt een geëmancipeerde vrouw. Ze heeft al honderden beroepen gehad. Ze was in 1965 als astronaut al naar de maan geweest, voordat Neil Amstrong naar de maan ging."

Wie door het stadsmuseum in Almelo loopt zal er al snel achter komen dat barbie er is in alle vormen in maten. "In de jaren zestig was er al een gekleurde barbie", legt Ivo uit. "En sinds 2016 is er ook een vollere barbie, een lange barbie en een korte barbie." En wie goed oplet zal tijdens de expositie zelfs nog een barbie met een prothese kunnen vinden.







De expositie in het Stadsmuseum in Almelo is te zien van 12 september 2020 t/m 31 januari 2021. Vanwege corona adviseert het museum om een bezoek te reserveren.