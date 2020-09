Het leed dat een coronatestafspraak heet? Dit is een greep uit jullie ervaringen

Naam: Annelou de Hoog

Woonplaats: Deventer

Symptomen: hoesten, loopneus en spierpijn

Annelou is student en loopt stage bij een kinderdagverblijf. Maar vanwege haar verkoudheidsklachten mag ze daar niet komen. Haar verkoudheidsklachten zijn maandag begonnen, maar werden dinsdag erger. Donderdag besloot ze dan toch een testafspraak proberen te maken, dat lukte niet.

Want na veertig minuten in de wacht te hebben gestaan kreeg ze van het coronacallcenter te horen dat ze voor een test naar Groningen moet. "Weet je hoe ver dat is?", zegt Annelou. Ze heeft zelf geen auto en is afhankelijk van anderen. "Ik heb mijn moeder lief aangekeken, maar die wilde me niet voor een test naar Groningen brengen." Daarom weigerde Annelou het aanbod.

Door de verplichte thuisquarantaine loopt ze behalve stageopdrachten en -uren ook inkomsten mis. Ze besluit maar te wachten tot haar klachten over zijn. "Dit is toch een gekke situatie? Je moet je laten testen, maar dat kan helemaal niet."

Naam: Ingmar Dorenbusch

Woonplaats: Delden

Symptomen: keelpijn, hoesten, verminderde reuk en smaak

Ingmar werkt in een winkel en zit al een tijdje thuis met verkoudheidsklachten. Donderdag heeft hij de hele ochtend geprobeerd een afspraak te maken voor een test. Uiteindelijk kreeg hij donderdagmiddag een callcentermedewerker aan de lijn. "Amersfoort en Ede waren de opties. Ik heb voor Ede gekozen, ondanks dat ik dan een uur en een kwartier moet rijden." Daar kan Ingmar morgen terecht.

Toch probeert hij donderdag nog iets anders. "Ik hoorde opeens over een commerciële tester, daar heb ik een afspraak gemaakt en kon ik de volgende dag terecht. Dat zou me veertig euro kosten, maar was wel dichterbij dan Ede. En sneller."

Maar als hij zijn werkgever spreekt, wordt het duidelijk dat die alleen de uitslag van een GGD-test accepteert. "Dus die afspraak heb ik maar afgezegd. Ik ga dit weekend naar Ede."

Naam: Hilco Wekking

Woonplaats: Goor

Symptomen: hoesten, hoofdpijn en een loopneus

Hilco werkt in de winkel van een technische groothandel. Hij kreeg begin van deze week wat last van griepachtige klachten: hij moest hoesten en heeft hoofdpijn.

Donderdag pakt hij de telefoon. Hilco wil het zekere voor het onzekere nemen. "Dan krijg je een bandje te horen dat ik al ontmoedigend vind", zegt hij vol verbazing. Hilco doelt op het bandje dat je nogmaals op de symptomen wijst waar je aan moet voldoen. Toch besluit hij aan de telefoon te blijven. "Voor je omgeving wil je je laten testen. Je wilt niet de aanstichter van een uitbraak zijn."

"Na een half uur in de wacht, heb ik dan toch opgehangen." Vanwege alle moeite die het kost, wil hij de ontwikkeling van zijn klachten afwachten.

Op vrijdag heeft hij het gevoel dat de klachten afnemen en dat zegt voor hem genoeg: het is een 'gewoon' griepje. "Vooral met in het achterhoofd het verhaal van iemand die een milde vorm van corona heeft gehad. Hij zei echt pijn te hebben gehad, dat heb ik niet zo gehad. Dus ik sta aan de goede kant van de lijn, concludeer ik nu."

Naam: Gracia van Dartel

Woonplaats: Kampen

Symptomen: hoesten en verhoging

Gracia is medisch pedicure en moest haar praktijk in maart al zeven weken gedwongen sluiten vanwege de 'slimme lockdown'. Omdat ze nu een longontsteking heeft, wil haar huisarts dat ze zich op corona laat testen. Ondanks dat ze afgelopen half jaar al twee keer eerder is getest. Ze is namelijk kortademig.

Dinsdagochtend heeft ze om het half uur gebeld met het callcenter, na zo'n twee uur kwam ze in de wacht terecht. Uiteindelijk krijgt ze te horen dat ze vrijdag (vandaag, red.) in Lelystad een test kon laten doen. "Dat is vanaf Kampen een half uurtje rijden, dat valt nog wel mee."

Dat ze zo'n 72 uur op een test moet wachten, is voor haar een groter probleem. "Ik moet al die dagen mijn praktijk sluiten. Dan loop ik zo'n 2000 euro netto mis. In maart moest ik ook al dicht."

Ze vraagt zich af of het systeem niet kan worden veranderd. "Kan het systeem niet anders? Dat je alleen op doktersadvies een test mag laten doen? Dat zou al veel drukte schelen."

Meldpunt

RTV Oost heeft een testmeldpunt geopend. We zijn benieuwd hoe het maken van een afspraak voor een coronatest bij jou verliep. Deel jouw ervaring via het meldpunt.