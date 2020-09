Deventer binnenstad floreert door coronacrisis: 'We hebben een topzomer gehad'

Archieffoto van terras in Deventer (Foto: Sander Korvemaker)

Ondanks de coronamaatregelen heeft de Deventer binnenstad financieel gezien een goede zomer gehad. "Deze zomer is commercieel zelfs beter verlopen dan vorige zomer. Grofweg zitten we nu op 110 tot 130 procent omzet", vertelt wethouder Thomas Walder van economische zaken. "Eigenlijk hebben we een topzomer gehad."

Grote steden voelen de coronacrisis wel in de portemonnee. "Grote steden als Utrecht en Amsterdam hebben last van bijvoorbeeld een mondkapjesplicht, maar middelgrote steden hebben juist in deze tijd wat te bieden aan toeristen. Deventer heeft een goede positie."

De goede omzet komt ook omdat terrasbezoekers zich beter verdelen over de week, langer blijven hangen en meer uitgeven per persoon.

Vasthouden

Ondanks dat de zomer goed verliep, wil de wethouder zekerheid hebben voor de winter. "Het plan is om te kijken hoe we in de herfst en winter het bezoek van toeristen aan kunnen blijven trekken."

Hij vervolgt: "Daarnaast maken we geld vrij om initiatieven van ondernemers te kunnen financieren, zoals voor aankleding van de stad of culturele evenementen." Ook wordt er geld gereserveerd voor instellingen die in financieel zwaar weer verkeren vanwege de coronacrisis.