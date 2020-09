Terug naar de wortels van muzikante Tessa Boomkamp

In de vierde aflevering van Roots gaat Bert Eeftink met zangeres en muzikante Tessa Boomkamp terug naar haar jeugd in Borne. Een periode die toen al helemaal in het teken stond van muziek.

Samen bezoeken ze bijzondere plekken zoals het ouderlijk huis in de Stroom Esch, waar buurman Luuk haar stimuleert om meer met muziek te doen. Hij is zelf muzikant en geeft het laatste zetje bij haar ouders om haar aan het conservatorium in Enschede te laten studeren. Ook de muziekschool en kroeg ’t Steegje worden bezocht. In dit café verdiende ze het geld om een drumstel te kopen. In de kelder van ’t Steegje wacht haar een bijzondere verrassing. Met hard werken bouwt Tessa een geweldige carrière op. Ze speelde met onder anderen Marco Borsato en treedt tegenwoordig op met de band van Edwin Evers en haar eigen band McChicks. Tessa is getrouwd met Chris en woont met haar in Amsterdam. Toch is ze altijd Tukker gebleven en ziet ze zich wel weer terugkeren naar haar roots in Twente.

Bekende Overijsselaars

Roots zie je elke zaterdag op TV Oost. In het eerste seizoen zijn de gasten presentatrice en actrice Leonie ter Braak, singer-songwriter Rob Dekay, zangeres en muzikante Tessa Boomkamp, topchef Jonnie Boer en filmregisseur en -producent Johan Nijenhuis.

Digitaal magazine

