PEC Zwolle begint blakend van vertrouwen aan nieuwe seizoen

Er waren weliswaar enkele nederlagen, maar de oefenwedstrijden tegen AZ, Heracles Almelo, FC Groningen, FC Emmen en sc Heerenveen werden allemaal gewonnen. "Vergeleken met vorig jaar is het een heel andere voorbereiding geweest", constateert Van Polen. "Deels door corona, maar vooral door hoe stabiel we zijn geweest. We hebben ook weinig tot geen blessures gehad. Dat geeft wel een bepaald vertrouwen en dat zie je ook aan de resultaten: bij echte subtoppers hebben we een resultaat gehaald."

Grootste winstpunt

In de eerder genoemde wedstrijden hield PEC Zwolle telkens de nul. Dat lijkt het grootste winstpunt te zijn ten opzichte van vorig seizoen, toen PEC na RKC de ploeg met de meeste tegentreffers was. Van Polen, die als centrale verdediger daar een groot aandeel in heeft, kent de oorzaak: "Jongens staan nu vanaf het begin op vaste plekken, dus hoef je daarin niet veel te zoeken. Sam Kersten en ik hebben nu ook wat vaker met elkaar gespeeld en dan ga je elkaars sterke punten wel herkennen en dan weet je ook wanneer je elkaar moet helpen. En in de eerst weken van de voorbereiding hebben we ook heel veel getraind op de verdedigende organisatie, dat betaalt zich tot nu toe uit. Maar in de voorbereiding heb je daar niet zo veel aan, ik heb liever dat we morgen de nul houden."

Lastige start

PEC Zwolle begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Een week later wacht AZ uit. "We hebben een lastige start, dat weten we. Maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in. Deze dosis zelfvertrouwen moet een basis geven, want we hebben wel een aardig ploegje."

Clement geblesseerd

In de openingswedstrijd van het seizoen ontbreekt Pelle Clement vanwege een liesblessure. Ook Rico Strieder (knie) is nog niet inzetbaar. Spits Slobodan Tedic is nog niet speelgerechtigd, omdat zijn werkvergunning nog niet rond is. "Hij is nu naar Servië om een stempel te halen en daarna moet hij direct het eerste de beste vliegtuig terug nemen met 26 maskers op", lacht trainer John Stegeman. "Maar hij heeft ook nog wel een tijdje nodig om wedstrijdfit te worden."

Natuurgras

Het duel met Feyenoord wordt ook de eerste wedstrijd in het MAC³PARK stadion die niet op kunstgras wordt gespeeld. Deze zomer is er natuurgras aangelegd. Dat veld zag er in de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht echter nog allerminst uit als een groen biljartlaken. "Daar schrok ik wel heel erg van. Maar het zag er vandaag al een heel stuk groener uit", stelt Van Polen gerust. "Als je het vergelijkt met een week geleden, dan denk je: hoe kan het in godsnaam zo snel groen zijn geworden?"

De wedstrijd begint morgen om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost en onze online kanalen.