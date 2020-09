Snel hulp voor vrouw uit Rijssen die eigen woning in brand probeerde te steken

Een 45-jarige vrouw uit Rijssen, die in maart heeft geprobeerd haar eigen woning in brand te steken, wordt snel geholpen. De rechter veroordeelde haar vandaag tot lichte tbs. Komende dinsdag kan ze terecht in een kliniek.

Het vermoeden is dat de vrouw in haar huis aan de Joost van den Vondelstraat zelfmoord probeerde te plegen. Brandweermensen vonden haar verstopt onder een deken in de woning die vol rook stond.

De echtgenoot en zoon van de vrouw waren op het moment van de brandstichting ook in de woning aanwezig. Het was de zoon die als eerste merkte dat er iets mis was, hij zag plots dat er rook zijn zolderkamer binnenkwam. Hij vluchtte samen met vader en moeder de woning uit. De vrouw maakte van de consternatie op straat gebruik om ongezien de woning weer in te gaan.

Twee weken geleden vertelde de vrouw tegen de rechtbank in Almelo dat ze zich nog maar weinig kon herinneren. De vrouw is volgens deskundigen door een traumatische jeugd zelfdestructief. Ze heeft dringend een behandeling nodig en kan 15 september terecht in een gespecialiseerde kliniek.