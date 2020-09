Heracles Almelo vol met vraagtekens naar opening tegen ADO Den Haag

Vraagtekens, zorgen maar ook vertrouwen bij trainer Frank Wormuth in aanloop naar de seizoensopening van Heracles Almelo. Zijn ploeg begint het seizoen zondag tegen ADO Den Haag en de grote vraag is hoe komt Heracles voor de dag?

"Er zijn onzekerheden. Maar over de verdediging en de fitheid ben ik erg tevreden", stelt Wormuth. "Maar aanvallend ben ik benieuwd hoe het gaat lopen. In eerste aanleg gaan we voor dit seizoen voor de handhaving", klinkt het reëel.



Bakis of Burgzorg

Of aanvaller Sinan Bakis speelt, is ongewis. "Daar discussiëren we nog over", geeft Wormuth aan. "Adrian Szöke kan hem vervangen, hij is net terug met de Hongaarse ploeg. Maar ook Delano Burgzorg kan er staan." Verder lijkt Wormuth voor de gebruikelijke namen te kiezen in aanloop naar het duel met Den Haag van zondagmiddag. Verder ontbreekt Noah Fadiga (ziekjes) waarschijnlijk in de selectie, evenals de andere backs Giacomo Quagliata en Navajo Bakboord. Quagliata heeft last van een spierblessure, Navajo Bakboord herstelt nog van een zware knieblessure.