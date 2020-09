Eerste hardloopwedstrijd van Overijssel in coronatijd: 'Start gaat heel gefaseerd'

Singelloop in coronatijd: "We hebben veel maatregelen genomen"

Het is het eerste grote hardloopevenement van Overijssel sinds de uitbraak van het coronavirus: de Singelloop, aankomende zondag in Enschede. Een kleine 2.500 hardlopers doen dit jaar mee, al gaat het er vanwege corona wel flink anders aan toe dan bij voorgaande edities.

Verwacht aankomende zondag geen duizenden mensen die tegelijk van start gaan bij de Singelloop. Vanwege het coronavirus is het jaarlijkse sportevenement over de singels van Enschede dit jaar flink op de schop gegaan.

Startvakken en starttijden

"We hebben het zo aangepakt dat we verschillende startflows hebben", zegt organisator Marijke Kenkhuis. "We hebben verschillende startvakken waarin per half uur maximaal 500 deelnemers van start gaan. Die 500 deelnemers gaan vervolgens ook niet allemaal tegelijkertijd van start, maar om de vijf seconden mogen drie mensen het parcours op. Dus de start gaat dit jaar heel erg gefaseerd."

Om te voorkomen dat hardlopers massaal tegelijk naar het Volkspark komen, wordt er gewerkt met verschillende tijden per startvak. Kenkhuis: "De eerste start is om negen uur. Vanaf een half uur voor de start kunnen hardlopers het park in komen. We hebben een vijftal ingangen bij het park, waardoor de mensenstroom zich ook beter verspreidt."

Ook lopen de snellere hardlopers bij elkaar, om te voorkomen dat er tijdens het rennen veel wordt ingehaald. "Iedereen heeft zich ingeschreven op basis van een bepaalde eindtijd en is daarop ingedeeld in een startvak", aldus Kenkhuis.

Geen bezoekers in het Volkspark

Toeschouwers mogen dit jaar niet naar Het Volkspark komen. "Helaas", zegt Kenkhuis. "Maar er zijn genoeg plekken langs het acht kilometer lange parcours waar je iemand kunt aanmoedigen én anderhalve meter afstand kunt houden."

Wordt de eerste 'coronaproof' hardloopwedstrijd van Overijssel een groot succes? Kenkhuis is positief. "We hebben een heel goed plan neergelegd. Het is een alternatief plan, het is niet zoals andere jaren, maar wij hebben er zin in."

Veiligheidsregio: Vol vertrouwen Naast de Singelloop vindt dit weekend ook het GOGBOT Festival plaats in Enschede. Twee relatief grote evenementen, in coronatijd. De Veiligheidsregio Twente zegt 'met vertrouwen' te kijken naar dit weekend. "Het heeft wel onze aandacht natuurlijk", zegt Patrick Welman namens de veiligheidsregio. "We beoordelen elk evenement dat plaatsvindt ook op de coronamaatregelen. Dat is ook hier bij de Singelloop gebeurd. In dat opzicht voldoet de hardloopwedstrijd aan de eisen die we gesteld hebben en kan het plaatsvinden."