Zeventigers Tiny en Marcel vieren gouden jubileum van hun kapsalon: "Kan mijn vak nog niet missen"

Hun twee zoons hebben de avond ervoor de hele zaak versierd met ballonnen, confetti en vlaggetjes. Hun dochter regelde de pers. Om de haverklap komen er klanten binnen die snel een bloemetje of kaartje komen brengen. "Veel te gek", roept Tiny bij elk cadeau.

Kapsalon Tiny en Marcel zo'n vijftig jaar geleden (Foto: Eigen foto)

We gaan terug in de tijd. Tiny, al kapster sinds haar vijftiende, wilde zelf een kapsalon beginnen. Dat avontuur begon op haar slaapkamer, waar Marcel het een en ander in elkaar had getimmerd. "Klanten stonden de eerste dag al voor de deur. Na een week hadden we een meisje in dienst genomen", vertelt Marcel. Maar een kapsalon in de slaapkamer kon de gemeente niet goedkeuren.

Tiny mocht op haar kamer door blijven knippen tot ze een nieuwe locatie gevonden had. Marcel: "Dat is uiteindelijk deze plek geworden. Maar dit was vroeger een slagerij en het zag er echt niet uit. We hebben alles gesloopt en zelf het interieur gemaakt."

Cum laude

Marcel was verkoper, maar werd toen de salon vijf jaar bestond net als Tiny kapper. Bij een groothandel hoorde hij namelijk dat iemand binnen twee jaar het kappersvak had geleerd. "Dat kan ik sneller", dacht hij. Binnen een jaar haalde hij cum laude alle diploma's. Of hij talent had? "Ja, ik denk 't."

De kapsalon werd alsmaar groter en uiteindelijk hadden Tiny en Marcel zes kapsters in dienst. "Waanzinnig druk, maar ook een waanzinnig mooie tijd. Ik had dat echt niet willen missen", lacht Marcel. Maar uiteindelijk werd het té druk. Nu zijn ze weer met z'n tweetjes en is de zaak op donderdag, vrijdag en zaterdagochtend open. "Maar samen is dat vijf dagen hè." Zijn zoons schieten in de lach.

Humor

Die humor typeert de sfeer van de kapsalon. Klanten die de zaak aan de Moerheimstraat binnenwandelen moeten er een beetje tegen kunnen. Een vrouw uit Den Haag vroeg ooit om een kop koffie met alles erin. Marcel gaf haar een volle bak met drie zakjes suiker, een koekje en vier lepeltjes erin.

"Mensen komen vrolijk binnen en gaan vrolijk weer weg. Voor de rest. Ja. Lang leve de lol." Het is waarschijnlijk de reden dat Tiny en Marcel het al zo lang vol houden. "Als ik elke dag serieus moet zijn komt het echt niet goed. Echt niet."

Corona

Want aan stoppen moet het stel nog lang niet denken. Dit jaar konden ze ervaren hoe het zou zijn om met pensioen te gaan. Hun kapsalon moest, net als alle andere kappers, wekenlang dicht.

"Dat is ons echt niet bevallen", blikt Tiny terug. "We misten onze klantjes. Toen we weer open gingen brachten mensen een bloemetje of gebakje. Ze kwamen ons zelfs nog geld brengen. Dat was super. Echt abnormaal." Ze glundert en knipt ondertussen een vrouw die al ruim veertig jaar vaste klant is.

'Tiny heeft jou niet geknipt'

Waarom ze al veertig jaar naar dezelfde kapster gaat? "We hebben toch wel een band opgebouwd met elkaar. We hebben veel gedeeld. Leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. Je kunt hier altijd je verhaal kwijt."

Het vijftigjarig jubileum van de kapsalon ging niet onopgemerkt voorbij (Foto: RTV Oost)

"Ik denk ook dat een ander het niet goed doet. Ik ben hier ooit een keer geweest en toen knipte een ander meisje me. Later kwam ik thuis en toen zei mijn man: 'Tiny heeft jou niet geknipt'. Dat is echt gebeurd."

Hoe lang nog door?

Ze knippen beiden nog met veel plezier en, niet onbelangrijk, met succes. Na vijftig jaar staan er veel vaste klanten in het systeem en komen er ook nog altijd nieuwe bij. En ondanks hun jubileum zijn ze gewoon de hele middag volgeboekt.

Maar hoe lang denken ze nog door te gaan? "Tot ik omval", zegt Marcel resoluut. Tiny sluit zich daar bij aan. "Het blijft gewoon leuk. Ik zou mijn vak nog niet kunnen missen."