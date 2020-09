Na jaren strijd start nu toch de realisatie van het dorp Reeve

Het dorp is onderdeel van het project dat ook het Reevediep heeft opgeleverd. De nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer - meteen ook een hoogwatergeul, die het achterland Kampen en Zwolle beschermt - werd in maart 2019 geopend door koning Willem-Alexander.

In het gebied is nu ruimte voor onder meer recreatie- en woningbouw. Het nieuwe dorp Reeve moet straks zo'n zeshonderd woningen hebben.

Juridische strijd

Maar de komst van het Reevediep en straks het dorp Reeve ging niet zonder slag of stoot. Jarenlang werd een felle juridische strijd gevoerd tegen de plannen, die tot bij de Raad van State werd uitgevochten. Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta waren bang dat het hele project ten koste van de natuur in het gebied zou gaan.

Ook zou er geen behoefte aan woningen in het gebied zijn. In december 2019, toen de vaarverbinding dus al geopend was, werden de laatste bezwaren door de Raad van tafel geveegd.

Bouwrijp

Nu begint dus het bouwrijp maken van het gebied. "We hebben te maken met klei en veen. We gaan nu een pakket grond aanbrengen zodat de grond zich kan gaan zetten, zoals we dat noemen", vertelt een medewerker van het aannemersbedrijf. "Alles moet op z'n plek, op de juiste hoogte. Dat als ze straks gaan bouwen er geen verzakkingen en gekke dingen gebeuren."

De eerste werklieden zijn er inmiddels (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Het is stap één in het hele project. Komend voorjaar moet de kavelverkoop beginnen, waarna de bouw van de nieuwe woningen in het najaar van 2021 moet beginnen.

Archeologische vondsten

Het is niet de eerste keer dat er mensen in het gebied gaan wonen. In februari werden bij archeologische opgravingen in het gebied onder meer een klomp, een kruik en het skelet van een koe gevonden. De kruik en het skelet zijn zo'n 500 tot 1000 jaar oud, de klomp is iets jonger: die zou uit de zestiende of zeventiende eeuw komen.