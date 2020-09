Go Ahead Eagles stunt met winst op bezoek bij titelfavoriet SC Cambuur

Go Ahead Eagles heeft vanavond voor een stunt gezorgd in de Keuken Kampioen Divisie door te winnen bij SC Cambuur. In Leeuwarden werd het 0-2 door treffers van Jeroen Veldmate en Bradly van Hoeven.

Een kleine twee weken na het saaie doelpuntloze gelijkspel tegen FC Dordrecht besloot trainer Kees van Wonderen twee wijzigingen door te voeren in zijn basiself. Erkan Eyibil maakt zijn officiële debuut voor Go Ahead Eagles en verdrong Maël Corboz - vorig seizoen nog een vaste waarde - naar de reservebank. In de voorhoede verkoos de oefenmeester Zakaria Eddahchouri boven Kevin van Kippersluis, die in het voor hem bekende stadion plaats moest nemen naast Corboz.

Go Ahead Eagles opent de score

Go Ahead Eagles had al sinds 2007 niet meer gewonnen in Leeuwarden, verloor zes van de laatste tien ontmoetingen en zag koploper Cambuur in de voorbije weken imponeren tegen NEC (2-0) en met name MVV Maastricht (7-1). Maar het waren wel de bezoekers die verrassend de leiding grepen. Een listige vrije trap van Eyibil belandde via Sam Beukema voor de voeten van captain Veldmate, die al in de zevende minuut de score opende: 0-1.

Droomstart

Daarna was het zoals verwacht eenrichtingsverkeer. Cambuur beukte op de Deventer deur, maar Go Ahead Eagles deed in het eerste bedrijf niet open. Die van de thuisploeg ging direct na de theepauze wel van het slot. Go Ahead Eagles kende een droomstart. Van Hoeven legde de Friese defensie in de luren en schoot in de 46e minuut de 0-2 op het scorebord.

Met man en macht

Go Ahead Eagles was vastberaden deze marge met man en macht te verdedigen. Het werd wat onvriendelijker in het Cambuurstadion en scheidsrechter Kevin Blom gaf gele kaart na gele kaart. Cambuur wisselde aanvallend in de hoop snel de aansluitingstreffer te produceren, maar de achterhoede van Go Ahead Eagles bleef hermetisch gesloten en daarmee vrij eenvoudig overeind. Maarten Pouwels werd nog ingebracht aan de zijde van Cambuur, maar ook hij wist zijn oud-werkgever geen pijn meer doen.

SC Cambuur - Go Ahead Eagles 0-2

0-1 Veldmate (7)

0-2 Van Hoeven (46)

Arbiter: Blom

Geel: Jacobs, Maulun; Brouwers, Eddahchouri, Idzes, Lucassen

SC Cambuur: Stevens; Schmidt (Korte/57), Mac-Intosch, Nieuwpoort (Paulissen/57) , Ter Heide; Jacobs, Hoedemakers (Pouwels/73), Maulun (Breij/81); Antonia, Mühren, Kallon (Oratmangoen/73)

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Brouwers, Eyibil (Corboz/67); Van Hoeven (Eersteling/88), Rabillard (Van Kippersluis/73), Eddahchouri (Abdat/67)