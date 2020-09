Veldmate 'haalt uit' naar De Oosttribune: "Die 8-0 in onze oren geknoopt"

Jeroen Veldmate is apetrots op de 2-0 zege van Go Ahead Eagles op bezoek bij titelfavoriet SC Cambuur. De basis voor deze overwinning lag misschien wel bij RTV Oost, want de captain van de Deventer ploeg was tot op het bot gemotiveerd na enkele opvallende uitspraken in De Oosttribune.

"Dit is een ontzettende oppepper voor ons elftal", zegt Veldmate, zelf goed voor een treffer en een assist. "Voor mijzelf is het ook lekker. Ik kan niet ontkennen dat het niets met je ego doet. Dat geeft ook wel een boost. Maar het meest blij ben ik met de nul en de winst. We hebben het vandaag uitstekend gedaan."

De nul

Go Ahead Eagles kreeg in de afgelopen twee duels nog geen doelpunt tegen. "De organisatie staat heel goed, al sinds de voorbereiding. Daar hebben we vorig jaar ook al veel aan gewerkt. Tegen dit Cambuur kwam dit natuurlijk heel goed van pas", luidt de verklaring.

De Oosttribune als motivatie

Dat Go Ahead Eagles zo goed voor de dag kwam, lag wellicht aan RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing. In de vrijdaguitzending van De Oosttribune liet de immer kritische reporter weten dat het weleens 8-0 voor SC Cambuur zou kunnen worden.

"Ik heb De Oosttribune vandaag helaas gemist, maar ik kreeg via via te horen dat ze heel erg positief over ons waren", grapt Veldmate. "Die 8-0 hebben we in onze oren geknoopt en daar hebben we wat meegedaan. Dus Tijmen, hartstikke bedankt voor de motivatie!", besluit hij glimlachend.