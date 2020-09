Dramatisch jaar voor bandenfabrikant Vredestein in Enschede: ruim 20 miljoen euro verlies

Bandenfabrikant Vredestein in Enschede leed afgelopen boekjaar, voor het eerst in jaren, een gigantisch verlies: 20,3 miljoen euro. Dat blijkt uit het recent verschenen jaarverslag. Het komende jaar lijkt opnieuw een zwaar jaar te worden door de coronacrisis.

In het jaarverslag van Vredestein is te lezen dat de prijzen voor grondstoffen flink zijn gestegen. Ook komen er steeds meer goedkope banden uit lage-lonen landen, waardoor de 'prijzen onder druk staan'. Al met al is de totale omzet dit boekjaar (maart 2019 - maart 2020) wel iets gestegen, van 506 naar 521 miljoen euro, maar onder de streep is voor het eerst in jaren een miljoenenverlies geleden.

Vijf jaar geleden werd er nog 55 miljoen euro winst gemaakt. Vorig jaar was dat 6,6 miljoen, maar nu is het verlies ruim 20 miljoen euro.

Sanering is op komst

Vredestein is sinds 2009 onderdeel van het Indiase Apollo Tyres, een beursgenoteerde onderneming. Het Enschedese bedrijf was altijd het vlaggenschip van het concern. In maart kwam de directie met een plan voor de sanering van de fabriek in Enschede, van de 1200 medewerkers zouden er 750 ontslag krijgen.

Uiteindelijk, na acties, arbeidsonrust en zelfs een bezoek van de Ondernemingsraad aan premier Mark Rutte, is er een akkoord gesloten waarbij over twee jaar 528 banen komen te vervallen.

'Arbeidskosten in Enschede te hoog'

De reorganisatie was nodig volgens topman Benoit Rivallant, omdat op zeventig procent van de banden in de Enschedese fabriek verlies wordt geleden. Enschede was volgens hem niet 'concurrerend' vanwege de hoge arbeidskosten voor het maken van een band. Alleen de bijzondere autobanden en landbouwbanden zullen nu nog in Enschede gemaakt worden.

Productie gaat met staatssteun naar Hongarije

De productie wordt overgeheveld naar Hongarije, waar een nieuwe fabriek van Apollo Vredestein in 2017 in gebruik is genomen. De arbeidskosten zijn daar veel lager dan in Nederland.

Over die fabriek is veel politieke ophef geweest, omdat nu blijkt dat de goedkope arbeid het werk uit Nederland weglokt. Die ophef was op provinciaal, landelijk en zelfs Europees niveau. Vooral omdat de fabriek is gebouwd met bijna honderd miljoen euro staatssteun van de Hongaarse overheid, goedgekeurd door de Europese Commissie.

Toekomst ongewis met corona en economische tegenwind

Vredestein houdt rekening met opnieuw een zwaar jaar als gevolg van de coronacrisis. In het afgelopen boekjaar kromp de bandenmarkt ook nog eens met zes procent. Dit is inclusief het effect van de uitbraak van het coronavirus. Daardoor viel in maart dertig procent van de markt weg, vooral doordat autofabrikanten hun deuren moesten sluiten.

Bij Apollo Vredestein heeft de productie van banden voor personenauto's twee weken gedeeltelijk stil gelegen. Nu is de markt weer terug op 90 tot 95 procent van het niveau van voor de coronapandemie, zo zegt de onderneming.