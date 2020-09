Traditie Goorse Paardenmarkt wordt toch voortgezet

De Goorse Paardenmarkt bestaat al meer dan honderd jaar, maar zou plaats gaan maken voor een meerdaags evenement. "De animo voor de markt liep terug, er was geen parkeergelegenheid en de gemeente worstelde met het dierenwelzijn", vertelt organisator Paul Reef.

Doorstart

Een werkgroep ging aan de slag met een nieuw voorstel, maar Reef zei vorig jaar dat hij de paardenmarkt het liefst ziet blijven. En dat is hem gelukt. Wel zijn er enkele aanpassingen. Zo wordt de markt vanaf dit jaar op een andere plek gehouden, aan de Spoorstraat.

Reef legt uit: "Daardoor is er meer parkeergelegenheid en kan controle plaatsvinden bij de in- en uitgang van het terrein. Daarnaast hebben we een protocol om het dierenwelzijn te waarborgen." Zo moet ieder dier bijvoorbeeld een eigen waterbak hebben.

Weekend

Ook vindt de markt vanaf dit jaar plaats op zaterdag in plaats van vrijdag. Daarmee hoopt de organisatie meer mensen te trekken. "Het zijn vooral hobbyisten die op de markt staan en die moesten eerder een snipperdag opnemen."

Ook maakt de markt nu deel uit van het al bestaande evenement de Goorse Wintermarkt. De vergunningaanvraag ligt inmiddels bij de gemeente. "Alles is klaar. We hebben de paardenmarkt gered, maar nu is de vraag of het door kan gaan in verband met corona."

De paardenmarkt wordt, als corona geen roet in het eten gooit, op 19 december gehouden.