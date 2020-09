Melkveehouder Sandra Addink: "Mestwet moet echt anders"

Sandra Addink was te gast in het radioprogramma Groot Onderhoud (Foto: onbekend)

Als ze één wet zou mogen veranderen, dan kiest melkveehouder Sandra Addink uit Markelo voor de mestwet. "We moeten een deel van onze eigen mest afvoeren, maar we mogen vervolgens wel kunstmest strooien om onze gewassen te laten groeien."

Het is een veelgehoorde klacht onder de boeren. Over het overschot aan mest moet de boer een afvoerbedrag betalen. Als de boer vervolgens een tekort aan nitraten heeft voor zijn eigen bodem, moet hij kunstmest kopen om dat tekort aan te vullen. Terwijl deze nitraten ook in de eigen mest zitten.

Sandra Addink is melkveehouder in Markelo en daarnaast commissaris bij Friesland Campina en bij ForFarmers. Ze heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Hoge Landbouwschool in Leeuwarden en heeft jarenlang als accountant boeren geholpen met financiële zaken.

Kunstmest

"Laten we niet vergeten welke invloed de kunstmestindustrie heeft in dit vraagstuk. Maar als boer kunnen we ook niet helemaal zonder kunstmest." Volgens Addink zou het meer toegepast moeten worden per regio of per boer. "Het beleid is nu generiek terwijl elk gebied een eigen vraagstuk heeft en een eigen opbrengend vermogen heeft. Als landbouwminister moet je daar op inspelen."

Bodem

"Elke boer heeft belang bij een gezonde bodem, met veel biodiversiteit erin, want je eigen productie wordt daardoor vergroot." Daarom vindt Addink het belangrijk dat daar kennis over gedeeld wordt.

Biodiversiteit vergroten

Ook bovengronds zijn boeren wel bezig met de biodiversiteit. "Het is niet zo zwart-wit als vaak gesteld wordt. Natuurlijk stoppen wij als we een vogelnestje of een jonge haas zien. En dan verplaatsen we het dier. Dat doen we ook om de biodiversiteit hoog te houden."

Verbeteringen

"We hebben nu een stuk land gekocht waar een kikkerpoel in zit en die laten we mooi liggen. Maar we hebben nog geen kruidenrijkgrasland, ook al hoor ik daar veel positieve verhalen over. Maar verwacht niet van een boer dat hij vandaag op morgen dingen anders kan doen. Gun de boer de tijd om veranderingen door te voeren. En zorg ook dat het beleid niet elk jaar verandert, maar dat er ver in de toekomst gekeken wordt."

Sandra Addink was te gast in het radioprogramma Groot Onderhoud.