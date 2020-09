Drie kopdoelpunten bezorgen Staphorst tweede zege, Excelsior'31 wint in Ermelo

Staphorst wint ook tweede duel

Staphorst heeft na twee duels in de Derde Divisie de volledige zes punten. Op eigen veld won het van GOES. Al na tien minuten kwam Staphorst op voorsprong. Stan Haanstra kopte uit een hoekschop de 1-0 binnen. Een paar minuten later kreeg hij al een kans op zijn tweede, maar nadat hij de doelman omspeelde zag hij de bal via de paal het veld weer inkomen. Bij die ene treffer bleef het in de eerste helft.

Na een uur was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Mike Reuvers vond Justin Benjamins met een hakje. Laatstgenoemde zette voor en Martijn Brakke kopte raak: 2-0. Een kwartier later was het beslist. De net ingevallen Sander de Grote kopte raak uit een vrije trap en zette de 3-0 op het bord. Kort voor het einde deed Siebe Schets nog iets terug namens de ploeg uit Zeeland, maar dat was te laat om het nog spannend te maken.

Excelsior'31 wint bij DVS in Ermelo

Na het gelijkspel van vorige week, boekte Excelsior deze week de eerste zege. Bij DVS werd het 0-1. De eerste goede kans voor de Rijssenaren was voor Sander Thomas, maar zijn schot werd geblokt. Na twintig minuten was het wel raak. Derian Reinders scoorde voor het tweede jaar op rij in Ermelo. Excelsior kreeg daarna goede kansen op meer tegen het zwakke DVS, maar vergat de 0-2 te maken in de eerste helft.

Na rust kwam DVS beter uit de kleedkamer en ging op zoek naar de gelijkmaker. Excelsior overleefde de storm echter en kreeg zelf kansen via Hakim Ezafzafi (redding doelman en de paal). DVS raakte de lat boven Melvin Koetsier en aan de andere kant was invaller Walter Dias Nzasi dichtbij. Excelsior trok het duel over de streep en mocht dus drie punten bijschrijven.