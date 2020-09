Genemuiden onderuit op bezoek bij AZSV, Berkum wint in blessuretijd

Genemuiden heeft op bezoek bij AZSV in Aalten met 1-0 verloren. De ploeg van trainer René van der Weij wist niet tot veel grote kansen te komen. Genemuiden won de eerste competitiewedstrijd in de hoofdklasse vorige week thuis nog tegen Berkum.

De eerste kans van de wedstrijd was vanmiddag voor AZSV. Nick van Breugel schoot in het zijnet. Na een kwart wedstrijd ontstond er een mogelijkheid voor Genemuiden, Kay Velda schoot van grote afstand net naast.

In de rust verliet centrale verdediger Martijn van der Laan van Genemuiden het veld met een blessure. AZSV was in de tweede helft de betere ploeg en kwam na 62 minuten op een voorsprong. Michel Vaags kopte uit een hoge voorzet binnen bij de tweede paal. Na de goal hadden beide ploegen nog een aantal kansen, maar gescoord werd er niet meer.

Berkum wint in blessuretijd

Berkum begon vorige week met een ruime zege aan het seizoen en trok die lijn vanavond in het eerste thuisduel door in de beginfase. Na kansen voor Johnsen Bacuna en Chris van der Meulen was het na ruim een half uur raak. Bacuna scoorde nu wel en maakte zijn tweede van het seizoen. Tussendoor stuitte Bas Buimer op doelman Huib Veurink van Berkum, maar ook de Eemdijk-aanvaller kwam toch tot scoren. Hij benutte een strafschop. Nog voor rust werd het 2-1. Chris van der Meulen zorgde er met een treffer voor dat Berkum met een voorsprong aan de thee ging.



Direct na rust werd het voor de tweede keer gelijk. Armend Selimi schoot bij zijn eerste balcontact de 2-2 binnen. Berkum moest dus op zoek naar een derde voorsprong, maar miste veel kansen op die derde treffer. Aan de andere kant waren Buimer en Selimi gevaarlijk, maar ook zij scoorden niet. Het leek dus een gelijkspel te worden, maar in blessuretijd ging de winst toch naar Berkum. Van der Meulen maakte vanaf de stip zijn tweede en zorgde daarmee voor de tweede zege op rij in de hoofdklasse.



DETO afgelast

Donderdag werd al een streep gezet door het competitieduel tussen DETO en avv Swift. De ploeg van trainer Hennie in 't Hof zou op bezoek gaan in Amsterdam, maar doordat er een aantal coronabesmettingen geconstateerd is in de selectie van Swift, werd het duel afgelast.