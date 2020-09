Persoonlijke fouten leiden eerste thuisnederlaag in voor HHC Hardenberg

Namens de thuisploeg zorgde Hardijk voor de eerste kans van de wedstrijd, maar zijn inzet ging ruim naast. Ook Hemmink kon HHC op voorsprong zetten, ware het niet dat de aanvallende middenvelder in kansrijke positie de doelman niet wist te passeren.



Fouten Siekman

Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers, tegen de verhouding in, op voorsprong via De Harder. De middenvelder van IJsselmeervogels profiteerde van een slecht verwerkte bal van Siekman en kon derhalve de 0-1 binnen te schieten. Een fraaie uithaal van Etten verdiende even later een beter lot, want de bal eindigde op de lat.



In plaats van de gelijkmaker viel het doelpunt vijf minuten voor rust wederom aan de andere kant. Ook ditmaal speelde Siekman een negatieve hoofdrol, want de centrumverdediger liet een bal onder zijn voet doorlopen en daardoor kon El Azzouti de score verdubbelen: 0-2. Na rust raakten zowel Hemmink en Junte nog het houtwerk, maar de bal wilde er niet in voor HHC en daardoor ging de eerste thuiswedstrijd verloren.