Primeur voor Zwartsluis: eerste sloeproeiwedstrijd van het jaar

"Het ziet er anders uit dan andere jaren, dan starten we in het centrum van Zwartsluis. Dit jaar roeien de deelnemers vanaf het industrieterrein. Daar wordt ook gestart, de finish is wel in het centrum", vertelt Martin van Dijk namens sloeproeivereniging Zwarte Water.

Anderhalve meter

Op die manier wil de vereniging voorkomen dat de anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden in het centrum van het dorp. Ook kwamen de deelnemers niet allemaal met elkaar in contact bij de start. Men kreeg vooraf een tijd doorgegeven wanneer ze konden starten zodat niet iedereen tegelijk bij het startpunt zou verzamelen.

Tekst gaat verder onder de video.

"Ook roeien we dit jaar niet voor het klassement, want die is afgelast. Maar roeiend Nederland was wel echt toe aan een wedstrijd. Ruim 35 sloepen varen vandaag mee", vult Van Dijk aan.

Geen gezelligheid

Vandaag roeiden heren- en damesteams uit heel Nederland via Zwartsluis naar Genemuiden. Vervolgens mochten de deelnemers koers zetten richting Hasselt. Na veertien kilometer te hebben geroeid, eindigde de 21ste editie in De Kolksluis van Zwartsluis.

Bewust was er geen promotie gemaakt om te voorkomen dat er een grote menigte langs de kade zou staan. "Geen feestje, niet gezellig koffiedrinken en eten, maar we zijn blij dat er geroeid kon worden", vertelt Van Dijk. Roeiploegen uit alle landelijke klassen konden vandaag meedoen. "Nee, helaas ook geen prijsuitreiking, die sturen we later op", sluit de organisatie af.

Roeivereniging Het Juiste Tuig uit Amsterdam kwam ook naar de oevers van het Zwarte water. Een van de roeisters vertelt: "We konden pas in juni beginnen met trainen. In eerste instantie met plastic schotten er tussen. Maar het is fijn dat we weer kunnen gaan roeien. In eerste instantie gaat het niet om de winst vandaag, maar om de gezelligheid. Want het heeft lang moeten duren voor dit weer kon."