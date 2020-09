Van der Breggen tweede achter Van Vleuten in tweede etappe Giro Rosa

Anna van der Breggen is tweede geworden in de tweede etappe van de Giro Rosa. De renster uit Zwolle moest haar ongenaakbare landgenote Annemiek van Vleuten voor haar dulden.

Van Vleuten soleerde naar de ritwinst en nam ook de leiding in het algemeen klassement. De tweede etappe ging over 124,8 kilometer tussen Civitella Paganico en Arcidosso, over een deel van het parcours van Strade Bianche. Van Vleuten was begin augustus de sterkste in die Italiaanse eendagskoers over deels onverharde wegen en ze was ook zaterdag op het voor haar bekende terrein een klasse apart. Ze reed in de finale op een beklimming weg bij haar concurrentes en soleerde naar de winst.

Minuut achterstand

Anna van der Breggen, die dit jaar voor het eerst de nationale titel op de weg greep, kwam ruim een minuut later als tweede over de finish. Van der Breggen schreef in 2015 en 2017 de Giro Rosa op haar naam en Van Vleuten won de afgelopen twee jaar de Italiaanse rittenkoers. De Giro Rosa telt negen etappes en eindigt volgende week zaterdag in Motta Montecorvino.