Jeugdtrainer voetbalclub Vogido op non-actief wegens seksueel getinte appjes

De Enschedese voetbalclub RKSV Vogido heeft een 19-jarige jeugdtrainer op non-actief gesteld omdat de man ‘ongepaste’ appjes naar de minderjarige voetballertjes heeft gestuurd. Daarin stelde hij onder meer seksueel getinte vragen. Het bestuur van Vogido heeft hiervan melding gemaakt bij de politie, die nu onderzoekt of er mogelijk meer is gebeurd dan alleen het versturen van de gewraakte tekstberichten. Vogido kwam enkele jaren geleden in het nieuws met een ontuchtaffaire, waarin een trainer uiteindelijk is veroordeeld.

De nieuwste zaak kwam aan het licht nadat ouders bij hun kinderen appjes ontdekten. Daarop werd het bestuur van Vogido ingelicht. Die maakte op haar beurt meteen melding bij de politie, die een onderzoek heeft aangekondigd.

Brief aan ouders

De trainer had twee jeugdteams onder 13 onder zijn hoede. De club heeft vrijdagavond in een brief de ouders van de voetballers van beide teams geïnformeerd over wat er is gebeurd. De zaak heeft grote impact binnen de club. De betrokken jeugdtrainer is namelijk opgegroeid bij Vogido en was al sinds zijn zesde lid.

Volgens voorzitter Theo Busch lijkt het er vooralsnog niet op dat de trainer zich aan de voetballertjes heeft vergrepen. “Het ging om teksten die in app-verkeer zijn opgedoken, die wat ons betreft niet wenselijk zijn voor een relatie trainer-jeugdspeler.”

Seksueel getinte vragen

Zo stelde de jeugdtrainer zijn pupillen seksueel getinte vragen. Voor zover bekend was er geen sprake van blootfoto’s of andere afbeeldingen of video's. “Dit heeft de politie nog wel in onderzoek, maar dat is vooralsnog niet aan de orde”, aldus Busch.

Busch heeft de jeugdtrainer intussen zelf ook gesproken, maar wil niet kwijt hoe de coach reageerde. De man heeft op advies van het bestuur professionele hulp gezocht. Volgens voorzitter Busch hebben andere trainers de werkzaamheden van hun geschorste collega-oefenmeester overgenomen en kunnen de betrokken jeugdleden zodoende de komende tijd gewoon voetballen.

Eerdere ontuchtzaak

Vogido kreeg enkele jaren geleden te maken met een ontuchtaffaire, waarbij de trainer van het eerste elftal ontucht had gepleegd met een 18-jarige voetballer. De coach werd daarop veroordeeld en is later uitgeweken naar het buitenland.

Deze trainer was een bekende verschijning in het voetbalwereldje. Zo was hij hoofd jeugdopleiding van de dames van FC Twente en werkte hij in het verleden ook voor andere profclubs.

Verklaring Omtrent Gedrag

De betrokken coach was destijds in het bezit van een zogenoemde VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag, zoals het vroegere ‘bewijs van goed gedrag’ tegenwoordig wordt genoemd. Daarop barstte de discussie los in hoeverre trainers van amateurclubs de beschikking zouden moeten hebben over zo’n VOG.

“We vinden dat zo’n VOG echter ook een stukje schijnveiligheid creëert. Omdat een VOG namelijk niets zegt”, aldus Vogido-voorzitter Busch. “In dit nieuwste geval bijvoorbeeld had deze trainer probleemloos een VOG gekregen, want hij heeft nooit eerder wat bij de hakken gehad.”