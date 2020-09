Sprankelend FC Twente start seizoen met thuiszege op Fortuna Sittard

Een leuk en frivool spelend FC Twente is het seizoen vanavond begonnen met een zege op Fortuna Sittard. In de eigen Grolsch Veste won het met 2-0.

Jans begon zijn eerste duel met een verwachte opstelling. Achterin was er plek voor nieuwkomer Tyronne Ebuehi en Jayden Oosterwolde, die doorstroomde uit de jeugd. Voorin stonden twee nieuwkomers. Vaclav Cerny en Danilo stonden aan de aftrap. Wout Brama was al vroeg bij de openingstreffer. De aanvoerder schoot via een verdediger maar net naast. In de tiende minuut was het wel raak. Queensy Menig combineerde met Oosterwolde en schoot de bal in de verre hoek: 1-0. Na een goede kans voor Fortuna, was het na een kwartier al bijna 2-0. Danilo wist de bal vanaf een meter afstand echter niet goed te raken en zag hem naast gaan.

Meer kansen

Twente bleef goed spelen en na een kwart wedstrijd kreeg het opnieuw een goede kans. Oosterwolde schoot snoeihard op doelman Koselev. Tien minuten voor rust wist Cerny een voorzet van Menig niet binnen te lopen. En dat was het laatste wapenfeit van een goede eerste helft van de thuisploeg.

Danilo scoort

Na rust ging Twente vrolijk door met waar het gebleven was. Na een kans voor Menig, was het vijf minuten na rust 2-0. Danilo mocht aanleggen vanaf de strafschopstip en faalde niet: 2-0. Na een uur ging een schot van Cerny naast. Danilo kon ook zijn tweede maken, maar schoof dit keer voorlangs.

Debutanten

Een kwartier voor het einde gunde Jans drie spelers hun debuut voor Twente. Nathanangelo Markelo, Lazaros Lamprou en Thijs van Leeuwen maakten hun entree. In de laatste minuut kwam ook Ramiz Zerrouki nog in het veld voor zijn debuut. Aan de score veranderde niets meer in Enschede.

FC Twente - Fortuna Sittard 2-0

1-0 Menig (10)

2-0 Danilo (51/strafschop)

Arbiter: Lindhout

Geel: Menig

FC Twente: Drommel; Ebuehi (Markelo/75), Pleguezuelo, Schenk, Oosterwolde; Brama, Bosch (Zerrouki/90+1), Roemeratoe; Cerny (Lamprou/74), Danilo (Jeremejeff/63), Menig (Van Leeuwen/75).

Fortuna Sittard: Koselev; Rota, Ninaj (Cox/63), Angha, Janssen; Rienstra (Semedo/72), Seuntjens, Smeets; Flemming, Polter, Hansson (Sambou/84).