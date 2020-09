Kwiek begint rentree in de Eredivisie met gelijkspel tegen Quintus

De handbalsters van Kwiek hebben bij de rentree in de Eredivisie een punt gepakt. Bij Quintus eindigde het duel in 30-30.

Het was een gelijk opgaand duel in Kwintsheul. Bij rust was het verschil slechts twee punten: 16-14. In de tweede helft was de score dus gelijk, maar dit keer in het voordeel van de ploeg uit Raalte.

Borhave en DSVD

Morgen komen de andere twee Overijsselse clubs in actie. In Borne staat Borhave dan tegenover DSVD. Morgenavond is op onze kanalen een samenvatting te zien van dat duel.