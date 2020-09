Teleurgestelde Van Polen: "Waren voetballend veel beter dan Feyenoord"

Het werd voor Van Polen een gefrustreerde avond. "Ja, dat hoort wel een beetje bij mij. Feyenoord kreeg een gemakkelijke strafschop en dan hoop je dat wij 'm ook krijgen na een lichte overtreding op Reza Ghoochannejhad. Bas Nijhuis staat er om bekend dat hij veel door laat gaan, maar Feyenoord kreeg de strafschop echt heel gemakkelijk hoor."

Ondanks de nederlaag kijkt Van Polen wel positief terug op het spel. "Wij waren voetballend beter maar belonen onszelf niet. Het is geen schande dat we verliezen, maar het was niet nodig. We doen onszelf echt tekort."

PEC Zwolle ging het duel nog vol vertrouwen tegemoet. "Het gevoel was echt goed. Dat is nu door de nederlaag niet ineens weg, maar je krijgt eerst zo'n onnodig vroege tegengoal en dan nog die penalty... Het was wel heerlijk om weer te voetballen, ik voelde mij net een klein kind. Zo lekker dat we weer begonnen zijn."