Uitblinker Jayden Oosterwolde: "Ik vind dat we heer en meester waren"

Jayden Oosterwolde was vanavond één van de debutanten bij FC Twente. De ploeg speelde fris en energiek voetbal en de linksback deed het voortreffelijk. Hij was na afloop dan ook blij met zijn optreden.

"Ik vind dat we hen veel onder druk hielden, waardoor we ook wat fitter oogden dan hen. We hebben de hele wedstrijd druk op hen kunnen houden. Dus we hebben het meer dan prima gedaan, ja."

Energie

Twente oogde fit en fris en dat was precies het verschil met de tegenstander volgens de linksback. "Ik denk dat het verschil met Fortuna groot was door de energie die we in de wedstrijd legden."

Goed gedaan

Oosterwolde gaf de assist bij de openingstreffer van Queensy Menig. De combinatie tussen die twee ging dan ook lekker: "We hebben het samen goed gedaan aan de linkerkant. Fortuna heeft aan hun rechterkant niet zoveel gecreëerd. Dus Queensy en ik hebben het goed gedaan."