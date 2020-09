Huisartsentekort loopt op, hoe los je dit probleem op?

Ben je verhuisd? En zoek je een huisarts? Veel succes. In Enschede zijn er nog minimaal 2000 wachtenden voor je. Ook in de rest van Twente en delen van het platteland in Overijssel is het een probleem, dat ondanks maatregelen maar niet opgelost lijkt te worden. De ChristenUnie in Enschede wil dat het gemeentebestuur 'creatieve' maatregelen gaat nemen.

Raadslid Hadassa Meijer vraagt deze week om actie. "Veel te vaak hoor ik van mensen dat ze geen huisarts kunnen vinden, dit probleem verdient aandacht."

Zonder huisarts stokt de zorg

Als je gezond bent, is het natuurlijk niet direct een probleem om even zonder huisarts te zitten. Maar voor veel anderen is dat het wel, aldus het raadslid. "Ik hoor veel mensen die in de hulpverlening zitten en medicijnen nodig hebben. Maar daar heb je een huisarts voor nodig en zonder hem stokt de zorg."

Ook Rolf Oldejans uit Enschede merkte vorig jaar hoeveel problemen je kunt krijgen zonder huisarts, toen hij zijn vader van 89 van Assen naar Enschede wilde laten verhuizen. Het verpleeghuis neemt geen nieuwe cliënten aan die geen huisarts in Enschede hebben.

Gezondheid

Door de publiciteit van RTV Oost was de nieuwe huisarts alsnog binnen een dag gevonden. Oldejans is er nog steeds heel blij mee, helemaal nu de gezondheid van zijn vader sterk achteruit is gegaan. "Het heeft gelukkig goed uitgepakt. Helemaal nu het slecht gaat, realiseren wij ons hoe belangrijk het is dat hij dichtbij woont."

Meijer maakt zich zorgen over de geluiden die ze hoort in Enschede. "Er is gewoon nog niet genoeg aandacht voor. Misschien moeten de geneeskundeopleidingen maar meer mensen aannemen, want dit kan toch zo niet?" Ook hoort ze veel verhalen over praktijken die gesloten worden, omdat de huisarts geen opvolger vindt. "Een waarnemer of invallers zijn er wel, maar niemand wil de verantwoordelijkheid van zo'n praktijk."

Aantrekkelijkheid regio

Volgens Meijer is de aantrekkelijkheid van de regio vaak een bottleneck. "Huisartsen die klaar zijn met hun studie willen niet deze kant op. Maar in deze coronatijden zie je juist hoe fijn het is in Twente, Overijssel, om zoveel ruimte te hebben. Ik hoop dat ze in het westen dat ook gaan zien." Een campagne van gemeenten en Menzis moet ze daar op wijzen, maar onduidelijk is nog hoeveel effect het heeft.

Volgens Menzis gebeurt er naast die campagne al veel om het probleem aan te pakken. Zo worden assistenten opgeleid om huisartsen te ontlasten en wordt bijvoorbeeld een 'online huisarts' ingezet. Maar de huisarts zoals die vroeger was verdwijnt.

Tekort

Ondanks de maatregelen is het tekort in de regio nog niet opgelost. "In het meest negatieve scenario, waarin je niets doet, loopt het tekort op tot 25 procent in 2028, maar ook in het positieve scenario is er een tekort", vertelt Eric Veldboer.

Maar er is ook goed nieuws te melden, aldus Veldboer. Na advies van zorgverzekeraars en artsen wordt het aantal opleidingsplekken voor de geneeskundeopleiding tot huisarts de komende jaren stapsgewijs uitgebreid. Alleen bleek de afgelopen jaren dat de opleiding tot huisarts niet heel populair is onder studenten, de vraag is dus of er genoeg studenten gevonden worden.

Meer doen

Moet er dan niet meer gedaan worden? "Er is wel eens gedacht om afgestudeerde huisartsen te verplichten in een bepaalde regio te gaan werken. Maar de vraag is of dat wel van deze tijd is en of huisartsen daar wel op zitten te wachten. Aan de andere kant is het wel een nutsvoorziening waar je het over hebt."

Alleen al in Twente willen de komende vijf jaar 49 van de 300 huisartsen stoppen. Voor 34 van die praktijken is geen opvolger. Praktijken zijn vaak overvol, met soms wel tot drieduizend patiënten. Dat betekent een overvolle werkweek. Veel van de toekomstige huisartsen zijn vrouw. Zij willen geen overvolle praktijk met een bijbehorend aantal werkuren per week. Gemiddeld werkt een vrouwelijke huisarts zo'n 5 uur minder per week dan een mannelijke huisarts. Inmiddels is meer dan de helft van de huisartsen in Nederland vrouw. Het aantal plaatsen op de opleiding tot huisarts wordt verhoogd van 750 tot 921.