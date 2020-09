Binnensport begonnen onder coronaregels: "Een gekke situatie"

Anderhalve meter is de regel voor volwassenen in de coronatijd, ook in topsportcentrum IISPA in Almelo. Maar als de basketballers van Uitsmijters het veld op gaan raken ze elkaar gewoon aan, zoals alle contactsporters. Het lijkt dubbel en weinig consequent.

Ze zijn blij en opgewonden, de basketballers van Uitsmijters in Almelo. "Heerlijk weer na zo'n lange tijd, iedereen was er weer aan toe en het gaat goed", zo vertelt 'coordinator corona' Petra Slots van Uitsmijters met een glimlach terwijl achter haar in de grote zaal van de Almelose IIPSA meerdere jeugdteams hun eerste wedstrijden weer spelen sinds maart.

Sportbedrijf Almelo: 'Nogal wat aanpassingen'

Ook Sander ten Tusscher, coordinator facilitair van Sportbedrijf Almelo is blij dat er weer wat gebeurt, maar corona vraagt om nogal wat aanpassingen vertelt hij: "En daar moeten we de locatie op inrichten en daar komt veel bij kijken". Zo is, zoals ook op veel scholen, overal in de sporthal een-richtingsverkeer om contact te voorkomen. Daarnaast staat er handgel, zijn er bordjes, zijn er aanduidingen waar je mag zitten op de tribune, kortom; lijkt in alles voorzien.

Samenwerking van hal en gebruikers

De gebruikers van de sporthal, de clubs dus, zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de registratie van sporters en publiek. Slots van Uitsmijters: "Daarnaast zijn er van elk team twee ouders die eventueel publiek registreren en naar hun plek brengen op de tribunes."

En voor boven de 18 geldt dat er maximaal 8 man in een kleedkamer mag. Qua publiek is Ten Tusscher nog voorzichtig: "Wij zouden 250 man in de zaal mogen hebben, maar wij houden ons voorlopig aan 100 man, dat is voor ons goed te behappen".

Zaalsport en corona: 'Inconsequent'

Met alle maatregelen voldoet de hal aan de eisen. Maar dan blijft er een grote inconsequentie over; de sport zelf. Ten Tusscher verbaast zich erover: "De meeste sporten hier binnen zijn contactsporten, en dan is het wel gek dat we ze voordat ze de zaal inkomen uit elkaar moeten houden. En zo snel ze de zaal binnenkomen houden ze elkaar vast en kan het allemaal wel. Maar dat is waar we mee te maken hebben.".