Heracles Almelo heeft makkelijke middag en wint in eigen huis van ADO Den Haag

Heracles Almelo is het nieuwe seizoen in de Eredivisie begonnen met een thuiszege op ADO Den Haag. Op het kunstgras van Erve Asito kwam de ploeg niet in de problemen en won het met 2-0.

Bij Heracles begon slechts één nieuwkomer in de basis. Rai Vloet stond aan de aftrap en in de spits kreeg Adrian Szöke de voorkeur boven Sinan Bakis. De eerste kans van het duel was voor Silvester van der Water, maar hij krulde de bal naast.

Nog meer kansen

Na een half uur was de thuisploeg opnieuw dichtbij. Jeff Hardeveld en Teun Bijleveld probeerden het met schoten, maar doelman Luuk Koopmans bracht twee keer redding. Heracles bleef het gevaarlijkst en Tim Breukers schoot maar net over. Aan de andere kant raakte Michiel Kramer de bal verkeerd en zag hem afzwaaien. Even later was het rust.

Na rust wel raak

Een paar minuten na de pauze was het eindelijk raak voor Heracles. Vloet kopte geheel vrij de openingstreffer binnen uit een hoekschop van Van der Water. Een paar minuten later leek het al 2-0 te worden. Van der Water haalde de achterlijn en zocht Burgzorg die dicht bij het doel stond. Koopmans kon echter de bal net genoeg raken om Burgzorg de kans te ontnemen.

Score verdubbeld

Twintig minuten voor tijd werd het wel 2-0. Robin Pröpper zette voor, invaller Luca de La Torre tikte door en Van der Water schoot binnen. Aan de andere kant probeerde ADO het wel, maar was het niet bij machte om echt gevaarlijk te worden. Als het er wel eens doorkwam was Janis Blaswich een sta in de weg. Sinan Bakis, een andere invaller, was dicht bij zijn eerste voor Heracles, maar gleed de bal net langs de verkeerde kant van de paal. In blessuretijd kreeg De la Torre de grootste kans op de derde voor Heracles, maar schoot over. Gescoord werd er niet meer en dus bleven de drie punten in Almelo.

Heracles Almelo - ADO Den Haag 2-0

1-0 Vloet (49)

2-0 Van der Water (70)

Arbiter: Van der Eijk

Geel: Bourard, Bijleveld

Rood: Kemper (72/2x geel)

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper, Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Vloet (Cijntje/83), Bijleveld (Agca/89); Van der Water, Szöke (Bakis/63), Burgzorg (De La Torre/63).

ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Bijen, Pinas, Kemper; Rigo (Goossens/64), De Boer, Bourard (Ould-Chikh/63), Ratiu (Catic/56); Kramer, Arweiler (Amofa/74).