Bijzondere kunstvondst op Deventer zolder: "kunstenaar woonde hier zelfs"

Thijs vond de koker toen ze de zolderverdieping van hun jarendertigwoning onder handen namen. Naast een paar oude ansichtkaarten lag er een koker. "Er zaten pentekeningen in", legt Thijs uit. "Maar wij hadden geen idee wie die gemaakt zou kunnen hebben."

Rijksmuseum

Ze rollen de tekeningen uit op hun eettafel om op een spoor te komen. Dan valt hen de initialen op: 'Louis G. Le Roy' staat er. De eerste aanwijzing van de speurtocht is binnen.

Maar bij Thijs en zijn vriendin gaat nog steeds geen belletje rinkelen en dus nemen ze contact op met museum De Lakenhal in Leiden en het Rijksmuseum. Die verwijzen hen door naar een stichting die de nalatenschap van Le Roy beheert. En zo leren ze de eigenzinnige kunstenaar kennen.

Louis le Roy (31 oktober 1924-15 juli 2012) was een Nederlandse beeldend kunstenaar die onder meer bekend was van zijn 'Ecokathedraal' in Mildam (Friesland). Centraal in zijn werk staat de verhouding tussen mens en natuur. In 1972 kreeg Le Roy de Zilveren Anjer uit handen van Prins Bernhard. Een onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur.

Louis le Roy (Foto: onbekend)

Grote verrassing

Maar daarmee is de zoektocht nog niet afgelopen. Want hoe komen de tekeningen dan op die zolder in Deventer terecht? Thijs duikt in de autobiografie van Le Roy (Retourtje Mondriaan) en komt nog een grote verrassing tegen. "Hij woonde in zijn jeugdjaren in dit huis", legt Thijs uit. Le Roy beschrijft gedetailleerd wat zijn indruk was toen hij voor de eerste keer als tiener voor zijn nieuwe huis stond:

"Onze monden vallen open van verbazing, als wij voor ons nieuwe huis staan. Ik betrad voor de eerste keer een duistere zolder die slechts flauwtjes door een klein dakraam werd verlicht."

Aan de muur

Voor Thijs is het huis nu dus meer gaan leven. Omdat de tekeningen pas vorige week zijn gevonden is het nog niet bekend wat er mee gaat gebeuren of wat ze waard zijn. Al weet Thijs wel een mooi plekje "Ik denk dat we wel een muur hebben in ons huis waar ze mooi zouden hangen."