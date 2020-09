Directeur FC Twente over juichende supporters: "Het is moeilijk want er komt emotie bij kijken"

Het mag niet, maar het gebeurde wel. Op de tribunes in De Grolsch Veste werd zaterdag gejuicht en gezongen tijdens het duel tussen FC Twente en Fortuna Sittard. Algemeen directeur Paul van der Kraan heeft het ook gehoord, maar wil het ook weer niet te groot maken. "Supporters zijn zo'n twee-en-een-half uur binnen geweest. En minder dan vijf procent van die tijd is er gejuicht."

Premier Rutte heeft voetbalclubs voor een onmogelijke opgave gesteld toen hij tijdens één van zijn persconferenties aangaf dat juichen in voetbalstadions niet is toegestaan. Rutte gaf aan dat er bij een goal maar 'hoera' gefluisterd moet worden. Ga er maar eens aan beginnen. FC Twente, Heracles en PEC Zwolle speelden dit weekend allen thuis.

In geen van de stadions was het zo stil als premier Rutte voor ogen heeft. Volgens Van der Kraan kan dat ook niet, zeker niet direct. "Wij hebben al eerder publiek in ons stadion gehad tijdens oefenwedstrijden, maar zaterdag was het een competitiewedstrijd en dan speelt ook emotie een rol."

Handen schudden

De algemeen directeur van FC Twente vergelijkt het met handen schudden. "Toen het verbod daarop net was ingevoerd, vergat ik het ook wel eens. Mensen moeten er aan wennen", stelt Van der Kraan. Hij gaat de wedstrijd van afgelopen zaterdag evalueren met de gemeente, Veiligheidsregio en de politie. Zoals dat elke keer gebeurt na duels van FC Twente.

Van der Kraan erkent dat het in De Grolsch Veste niet de hele wedstrijd ging zoals het moest. Er werd gejuicht en een aantal keer werden clubliederen ingezet vanaf de tribunes waar zaterdag achtduizend supporters mochten zitten. Die waren er ook allemaal. Het was voor FC Twente bovendien de eerste keer dat de club zoveel mensen ontving sinds de uitbraak van de coronacrisis.

Emotie

Is Van der Kraan tevreden over hoe het gegaan is zaterdag? Nee, zeker niet, want het liefst ziet de club dat iedereen zich aan de regels houdt, maar er zijn verzachtende omstandigheden, vindt Van der Kraan. "Het was de eerste keer. Het is heel moeilijk om je aan alle regels en afspraken te houden, want er komt emotie bij kijken."

Van der Kraan wijst er op dat supporters zich aan heel veel regels wel heel goed houden. En dat zijn er nogal wat. Zo moeten supporters op een bepaald tijdstip binnen zijn, moeten ze hun handen bij binnenkomst desinfecteren, mogen ze alleen op stoeltjes met een groene sticker zitten en moeten ze looplijnen volgen en afstand houden. Over het algemeen houden supporters zich daar goed aan.

Meer publiek in stadion?

Van der Kraan wil nog niet ingaan op het plan om vanaf oktober meer publiek in het stadion toe te laten. "Ik vind het nog iets te vroeg, want ik weet niet hoe het in andere stadions is gegaan. Wij willen zelf nog even napraten, evalueren hoe het is gegaan en kijken waar het beter kan."

In die gesprekken zal zeker worden gewezen op de liederen die supporters van FC Twente aanhieven tijdens de wedstrijd. Al met al viel de hoeveelheid en de lengte van die liederen nog wel mee, vindt Van der Kraan. "Supporters zijn zo'n twee-en-een-half uur binnen geweest. En minder dan vijf procent van die tijd is er gejuicht."

Na de evaluatie wil de club eventuele volgende stappen nemen. Alles in overleg met gemeente, politie en Veiligheidsregio. "Natuurlijk willen wij heel graag voetballen in een uitverkocht stadion, alleen zullen we dat stap voor stap moeten gaan bereiken."

Reactie KNVB

Ook de KNVB geeft aan dat deze week wordt bekeken hoe het is gegaan in de stadions. Een woordvoerder van de voetbalbond zegt dat het niet aan de KNVB is om stappen te ondernemen tegen clubs waarvan supporters over de schreef zijn gegaan. "Dat is niet iets voor het tuchtrechtssysteem van de KNVB. Het is aan de Veiligheidsregio om eventuele vervolgstappen te zetten."