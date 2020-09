Boer en restauranthouder starten eigen melkfabriek

Het is zaterdagochtend en de zon komt langzaam op. De rode gloed boven het water verlicht de ruggen van de rood-witte koeien. Hun kop is alleen te zien als ze even over de hoge distels heen kijken. Deze koe voelt zich thuis in de ruige natuur langs de IJssel.

Maas-Rijn-IJsselvee

Het zijn dubbeldoelkoeien van de familie Lugtenberg. De melk en het vlees van dit MRIJ-ras wordt vermarkt. "De koeien die niet gemolken worden, lopen hier in het natuurgebied Fortmond." Eén keer in de week vangt Tom Lugtenberg de koeien op die weer terug naar de stal moeten.

Zien hoe? Kijk dan onderstaand filmpje. Tekst gaat onder het filmpje verder.

Natuurgebied

Leon Ripperda hoeft alleen maar uit het raam te kijken om het natuurgebied te zien. "Wat is er nou mooier dan dat de koeien die daar buiten lopen, letterlijk de producten leveren voor onze gasten in mijn restaurant. Lokaler en duurzamer kan het niet."

Samenwerking

De ondernemers hebben elkaar drie jaar geleden ontmoet. "Ellis en Tom wilden hun vlees bij mij verkopen en ook daarbij hun lokale verhaal vertellen. Die samenwerking verloopt zo goed, dat we nu een plan aan het maken zijn om samen een melkfabriek te beginnen en daar eigen producten van te vermarkten."

Zuivelcoöperatie

Sandra Addink van het bestuur van Friesland Campina juicht dit soort initiatieven toe. "Als boer willen we graag meer verbinding met de burger en wie kan dat nou beter tot stand brengen dan de boer zelf?" Als lid van de coöperatie mag een boer maximaal 30% van zijn melk gebruiken voor eigen producten. Zo kunnen boeren zelf kaas maken of via een melktap de burger direct bedienen, maar houden ze ook de zekerheid dat de rest van de melk wordt opgehaald door de coöperatie.

"We beoordelen of het plan niet concurreert met onze eigen coöperatie en of het binnen de regels valt. Mocht het plan mislukken, dan mag alle melk weer naar ons toe. En lukt het wel, dan kan de boer kiezen om zijn lidmaatschap op te zeggen en uit te groeien, of als wij geïnteresseerd zijn, kunnen we het misschien ook overnemen en uitrollen bij andere boeren."

Uitdaging

Lugtenberg en Ripperda hebben allebei goede hoop dat het lukt. "Eind dit jaar hebben we het businessplan klaar en dan willen we binnen een jaar starten met produceren."