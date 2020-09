Politie zoekt getuigen schietincident Kampen

De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de toedracht van een schietincident, afgelopen nacht in Kampen. Er is nog veel onduidelijk en de politie is dan ook op zoek naar getuigen.

Rond middernacht werd vanuit de Boven Nieuwstraat in Kampen een melding gedaan, dat er een schietpartij geweest zou zijn. De politie kwam ter plaatse maar er was niemand en later heeft zich ook geen slachtoffer gemeld. Wel werden er hulzen gevonden en lag er een scooter.

Nog geen idee

De politie zegt nog geen idee te hebben wat zich in de Boven Nieuwstraat heeft afgespeeld. Daarom worden getuigen verzocht zich te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving van de Boven Nieuwstraat kunnen mogelijk van nut zijn.

In de buurt van het incident is mogelijk een zwarte auto gezien. Ook over die auto of de inzittenden zou de politie graag informatie krijgen. Eerder werd gemeld dat drie verdachten in de buurt waren aangehouden. Twee van hen werden direct weer vrijgelaten. Een derde is ingesloten omdat hij verdovende middelen bij zich bleek te hebben.