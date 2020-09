Programma: Excelsior'31 ontvangt Staphorst en lager amateurvoetbal gaat beginnen

Het heeft ruim een half jaar geduurd, maar komend weekend gaat het seizoen voor de lagere amateurvoetballers dan eindelijk beginnen. En direct staan er al enkele fraaie duels op de rol. Ook in de Derde Divisie is een mooi affiche. Excelsior'31 krijgt Staphorst op bezoek. Hieronder een overzicht van het programma deze week.

Betaald voetbal

Na de drie thuiswedstrijden van afgelopen weekend, spelen de drie clubs in de Eredivisie komend weekend allemaal uit. PEC Zwolle is de eerste die in actie komt. Zaterdagmiddag begint het om 16.30 uur al aan het duel tegen AZ. FC Twente gaat zondag om 14.30 uur op bezoek bij Feyenoord in De Kuip en Heracles speelt tegelijkertijd bij Willem II.

Een stap lager speelt Go Ahead Eagles juist voor het eerst in De Adelaarshorst. Vrijdagavond komt Jong Ajax op bezoek.

Amateurvoetbal

HHC Hardenberg wacht na twee duels in de Tweede Divisie dit seizoen nog op de eerste treffer en de eerste zege. Zaterdag gaat het daar naar zoeken bij Jong FC Volendam, dat ook nog niet won.

In de Derde Divisie staat de Overijsselse derby tussen Excelsior'31 en Staphorst op het programma. Beide ploegen zijn nog ongeslagen en promovendus Staphorst is zelfs koploper met twee zeges in twee duels. Op zondag wist HSC nog geen punt te pakken. Komend weekend doet het een nieuwe poging. Blauw Geel'38 komt dan op bezoek in Haaksbergen.

Berkum is met twee zeges goed begonnen aan het seizoen in de Hoofdklasse B. Zaterdagavond is Urk de derde tegenstander. Genemuiden won en verloor een keer en zaterdag komt koploper SDC Putten op bezoek. DETO kwam afgelopen weekend niet in actie door corona bij tegenstander Swift. Voor die ploeg staat zaterdag dus pas het tweede duel op het programma. Het gaat op bezoek bij Eemdijk.

Komend weekend gaat ook het lagere amateurvoetbal van start. En in de eerste speelronde zijn er direct al enkele derby's. Zaterdag staan in de 1e klasse D Oost DOS en Go Ahead Kampen tegenover elkaar. Op zondag spelen TVC'28 en Stevo in Tubbergen tegen elkaar in de 1e klasse E Oost.

Vrouwenvoetbal

Er wordt niet gevoetbald in de Eredivisie vanwege het EK-kwalificatieduel van Oranje in en tegen Rusland. Bij winst kan Nederland de tickets naar het hoofdtoernooi in Engeland van volgend jaar bijna boeken. De negen groepswinnaars en drie beste nummers twee voegen zich bij het organiserende land. De overige zes nummers twee spelen in play-offs voor de overige drie plekken.

Onder de Eredivisie gaat het seizoen van start in het amateurvoetbal. De hoogst spelende club uit onze provincie is Be Quick'28 in de Topklasse. In de Hoofdklasse A maakt Berkum haar debuut en op zondag doet Berghuizen dat in de Hoofdklasse B.

Handbal

In de Eredivisie staat speelronde twee voor de deur. Daarin gaat Borhave zaterdag op bezoek bij SEW, Kwiek speelt thuis tegen BFC en DSVD ontvangt Handbal Venlo.

Softbal

Tex Town Tigers liet afgelopen weekend de kans op de koppositie in de Golden League liggen. Het staat nu vier punten achter op koploper ROEF!, maar doet nog wel bovenin mee. Zaterdag gaat de Enschedese ploeg op bezoek bij Terrasvogels.

Volleybal

De volleybalsters in de Eredivisie moeten nog even geduld hebben, maar in de klassen daaronder gaat komend weekend het seizoen beginnen. Dit jaar zijn er twee Topdivisies. In poule A spelen Dynamo Tubbergen, Krekkers en het tweede team van Apollo 8 uit onze provincie en in B is dat Rivo Rijssen. Bij de mannen zitten er geen Overijsselse clubs in de Eredivisie. In de Topdivisie A zijn dat er twee. Reflex en Webton Hengelo zijn de clubs uit onze provincie.