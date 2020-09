Tubbergse start hulpactie voor bewoners kamp Moria op Lesbos

Versteeg is al meerdere keren als vrijwilliger op het Griekse eiland geweest. Ze helpt daar het echtpaar Nikos en Katherina. Via de stichting Home for All maakt het echtpaar maaltijden voor de vluchtelingen die op kamp Moria verblijven.

"Ze bieden daar noodhulp en koken ongeveer tweeduizend maaltijden per dag", legt Versteeg uit. "Er zijn steeds meer bevriende organisaties die hen helpen, want er woonden dertienduizend vluchtelingen op het kamp. Die zijn door de verwoestende brand van vorige week vrijwel allemaal dakloos en hebben niets meer."

Jeanet aan het werk als vrijwilliger op Lesbos in 2016 (Foto: eigen foto Jeanet Versteeg)

"De situatie in Moria is altijd al schrijnend geweest", vervolgt Versteeg. "Maar nu alles is afgebrand is het echt verschrikkelijk. Ik ben ook ontzettend boos dat Europa zo weinig doet."

Inzamelingsactie

Daarom is ze nu zelf via Facebook en LinkedIn haar volledige kennissenkring aan het benaderen om geld over te maken, zodat er meer maaltijden gemaakt kunnen worden en niemand op Lesbos meer honger hoeft te lijden. "Het geld dat binnenkomt via mijn rekening maak ik dezelfde avond direct over aan Nikos en Katherina."

Geld doneren kan via NL 28 ABNA 0510514936 tnv J.T. Versteeg o.v.v. noodhulp Lesbos Moria.