Veiligheidsregio Twente ziet drukke momenten in stadions maar is tevreden over eerste eredivisieweekend

De Veiligheidsregio Twente kijkt positief terug op het verloop van de eerste competitieronde in de Eredivisie. Dat zei een woordvoerder vanmiddag. Met name bij FC Twente waren de supporters bij tijd en wijle luidruchtig aanwezig en ook bij Heracles Almelo lieten supporters zich horen. Consequenties heeft dat vooralsnog niet voor de clubs.

Tijdens het duel van FC Twente vroeg de stadionspeaker meerdere keren aan het publiek om de coronaregels in acht te nemen. Die supporters zagen echter een verrassend leuke pot voetbal met FC Twente als de bovenliggende partij. Dat leverde niet alleen blije gezichten op in De Grolsch Veste, maar supporters begroetten het goede spel ook met gejuich en gezang.

Heracles Almelo

Ook bij Heracles Almelo was de sfeer prima in het stadion vanwege de uitstekende start van de Almeloërs die geen enkele moeite kenden met tegenstander ADO Den Haag.

Algemeen directeur Paul van der Kraan van FC Twente constateerde eerder al dat er niet aan juichende supporters te ontkomen valt. "Het was de eerste keer. Het is heel moeilijk om je aan alle regels en afspraken te houden, want er komt emotie bij kijken", aldus de directeur.

Ook de Veiligheidsregio Twente lijkt er niet al te zwaar aan te tillen. "Uiteraard was het op sommige momenten druk, zoals bij vertrek na de wedstrijd op het station. Dat is niet te voorkomen. Maar over het algemeen is het prima verlopen", aldus een woordvoerder.

Niet vol

Dat is goed nieuws voor de clubs die graag publiek bij de wedstrijden willen hebben. Hoewel de stadions nog lang niet vol zitten, is het altijd beter om publiek bij de wedstrijden te hebben dan te moeten spelen in lege stadions.

De Veiligheidsregio is de instantie die maatregelen kan aankondigen op het moment dat supporters van clubs zich niet aan de coronaregels houden. De KNVB onderneemt geen stappen tegen clubs omdat dit geen onderdeel is van het tuchtrechtsysteem van de bond.