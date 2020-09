Tientallen kleurrijke olifanten zijn vanaf vandaag te bewonderen in Ootmarsum

27 beschilderde olifanten in de stad en 11 in het buitengebied kleuren Ootmarsum deze dagen. Het zijn geen volwassen olifanten, maar hebben het formaat van een babyolifant.

Olifanten van de Elephant Parade in Ootmarsum (Foto: RTV Oost)

De Elephant Parade streek eerder neer in Londen, Singapore, New York, Bangkok en op Schiphol. De olifanten zijn beschilderd door kunstenaars van over de hele wereld. Een aantal Ootmarsumse kunstenaars, waaronder Ton Schulten, Maureen Knobben, José Reuvekamp en René Leuveld, hebben voor deze tentoonstelling ook een olifant beschilderd.

Bekijk hier de beelden (tekst gaat verder onder video):

Bescherming van de olifant

De Elephant Parade is een initiatief van een stichting die aandacht vraagt voor de bescherming van de Aziatische olifant. Met het project wordt geld ingezameld en in Ootmarsum wordt dit ondersteund door de lokale VVV en ondernemers.

"Wij zochten iets om te doen in Ootmarsum in het najaar, want de kunstmarkt is dit jaar vanwege corona ook niet doorgegaan. Daarom zijn we blij dat we de schouders eronder hebben gezet om dit project naar Ootmarsum te halen. Wie weet was dit zonder corona nooit gebeurd", zegt organisator Jeroen Enkelaar.

