750.000 euro subsidie van provincie voor goede plattelandsideeën

De provincie Overijssel gaat bewoners en ondernemers financieel helpen met de subsidieregeling Leefbaar Platteland. De regeling is inmiddels geopend en in totaal is 750.000 euro beschikbaar.

Het platteland krijgt de komende jaren te maken met grote opgaven zoals energietransitie, de bouw van voldoende woningen, veranderingen in de landbouw en kwetsbare natuur.

Uitdagingen en kansen

Volgens de provincie kennen bewoners en ondernemers als geen ander de uitdagingen en kansen op het platteland. "Zij denken na over hun plek, hun thuis en hoe ze daar prettig kunnen blijven werken en wonen. Denk bijvoorbeeld aan een plan om het lokale onderwijs of de zorg slimmer te organiseren of een idee om prachtig erfgoed beter te benutten'

De nieuwe regeling kent twee onderdelen. Dat zijn het ondersteunen van onderzoek naar de haalbaarheid van een bestaand of opstartend lokaal initiatief of procesondersteuning om te komen tot een toekomstplan. Een ander deel is de fysieke uitvoering van een toekomstplan.

Enthousiast

Gedeputeerde Roy de Witte is enthousiast. "We zien lokale samenwerking als dé motor van versterking van het platteland. Daar voegen we nu wat pk's aan toe. Zodat het bereik van die motor groter wordt. Samen komen we verder!"