Wat vind jij: Er moet een landelijk verbod komen op het verkopen van messen aan minderjarigen

Jongerenwerkers zien het geweld en wapenbezit onder jongeren toenemen, óók in Overijssel. Een probleem van de Randstad is het dus al niet meer. Vandaag werd bekend dat winkelketens Xenos en HEMA geen messen meer verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.

Dat deden de winkels naar aanleiding van een oproep van burgemeester Jan Hamming van Zaanstad, meldt NOS. Hamming deed die oproep na een besluit van de Action om een leeftijdsgrens van zestien jaar in te stellen voor de verkoop van messen.

Action stelde de leeftijdsgrens in, omdat een wijkagent kinderen tussen de 12 en 14 jaar op straat was tegenkomen met messen van de winkelketen. Er zijn nu in totaal drie ketens die een verbod op messenverkoop aan kinderen hebben ingevoerd.

Enschede

Ook jongerenwerker Sagar Bhagoe uit Enschede ziet steeds meer jongeren met een mes op straat lopen. De straatcultuur is volgens hem de laatste jaren verhard. "Geen enkele jongere zal zomaar een mes pakken en aan je laten zien, maar je hoort wel dat er steeds meer jongeren mee lopen."

Bhagoe gaat dan ook regelmatig de straat op om te blijven praten met 'zijn' jongeren over dit soort onderwerpen. Maar helpt dat wel? Of is zo'n verbod op messenverkoop de juiste manier om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.