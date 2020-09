Repeteren met een zangkoor in coronatijd: in Diepenveen doen ze dat op de boerderij

Vanaf een erf in Diepenveen galmen de liederen over de landerijen, maar de teksten worden niet aangepast aan het decor. "We zongen vorige week een lied over een mango, maar die hebben we hier niet. Moet je dat dan aanpassen naar een pastinaak? Nee, dat doen we maar niet", vertelt dirigente Floor Snip.

Wel worden wat vaker de 'oldies' van stal gehaald. "We hebben een half jaar niet geoefend, dan moet je het simpel houden", aldus Snip.

Aanpassen

De zangers en zangeressen staan onder een afdak op ruim anderhalve meter van elkaar en moeten recht vooruit kijken. Het vergt wat aanpassingsvermogen, maar iedereen is blij weer te kunnen zingen. Ook zangeres Neeltje van de Meent. "Dat het kan is gewoon super."

De leeftijden in het koor lopen flink uiteen: de oudste zanger is in de 80 en de jongste is 33 jaar. "Ik werd door de oudste gevraagd om bij het koor te komen en ik vind het heel leuk, ook omdat er veel mannen meezingen. Het is heel bijzonder om op de boerderij te zingen, vooral met dit mooie weer", vertelt het jongste lid Ramon Vermeij.

De hele maand september repeteert Het Wereldkoor op de boerderij, daarna hoopt het koor een geschikte grote zaal te hebben gevonden.