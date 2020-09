Raad voor Cultuur adviseert voor theaters versoepeling per regio: "Ik val van mijn stoel"

'De cultuursector leent zich bij uitstek om hiermee te experimenteren en het biedt meer financiële armslag aan instellingen om te werken aan innovatie', staat in het advies.

Volgens de Raad kunnen in andere Europese landen al wel meer mensen naar bijvoorbeeld het theater. Daar hebben toeschouwers mondkapjes op en worden makers wekelijks getest.

Vijftig á zestig procent

Op dit moment mag er in een zaal maximaal 25 procent bezetting zijn. De Raad zegt als dat verhoogt wordt naar vijftig of zestig procent, dan kunnen theaters, filmhuizen en andere cultuurlocaties hun kosten terugverdienen.

Eindelijk licht aan het eind van de tunnel Han Evers

Dit zou volgens het adviesorgaan goed kunnen op plekken waar corona minder hard om zich heen slaat. 'Juist in regio’s waar het COVID-19-virus geen sterke verspreiding heeft, kan geëxperimenteerd worden met slimme versoepelingen in samenspraak met de veiligheidsregio’s', schrijft de Raad.

'Ik val van mijn stoel'

Han Evers, directeur van theater De Meenthe in Steenwijk, kon dit advies nauwelijks geloven. Tegen RTV Oost zegt hij: "Ik val van mijn stoel. Dit zijn we de laatste jaren niet van de Raad gewend."

Theater De Meenthe in Steenwijk (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Hij denkt dat dit advies niet los gezien kan worden naar de subsidies van het Fonds Podiumkunsten. "Ik denk dat het te maken heeft met de kritiek die er is gekomen naar aanleiding van de subsidies het Fonds Podiumkunsten. Dat zou hier wel eens achter kunnen zitten." Geen enkele theatergroep uit het oosten kreeg subsidie toegewezen.

Blij mee

Toch is Evers er hartstikke blijk mee. "Als dit het credo zal zijn, dan is er eindelijk licht aan het eind van de tunnel. Ik sta hier echt van te kijken."

De Raad refereert in het advies naar mondkapjes, die in andere landen verplicht zijn in de theaters. Maar dat ziet hij in Steenwijk in ieder geval niet gebeuren.

Hij gelooft heilig in de ventilatiesystemen in de theaters. Nu is het nog zo dat bezoekers altijd anderhalve meter afstand moeten houden, zowel voor, achter, als naast elkaar. Evers denkt dat mensen met een gerust hart voor en achter elkaar kunnen gaan zitten. "Dan zijn oplopend alle rijen bezet. We hebben een goed protocol, zonder pauze's bijvoorbeeld."

Coronacijfers

Toch verwacht Evers niet dat dit advies van de Raad voor Cultuur wordt overgenomen door de minister. "Met de cijfers zoals die landelijk nu zijn, kan ik me niet voorstellen dat de ministerraad zegt: 'Dit is een goed idee'. Zolang de cijfers niet omlaag gaan, denk ik niet dat dat gaat gebeuren."

Ik kan me niet voorstellen dat de ministerraad zegt: 'Dit is een goed idee' Han Evers

Het gegeven dat de raad adviseert om per regio goed te kijken of er meer mensen naar het theater kunnen, zou uitkomst kunnen bieden. In Overijssel zijn er minder besmettingen dan in bijvoorbeeld het westen. "Er zijn best goede argumenten om in Overijssel, gezien de cijfers, anders om te gaan met de maten en afstanden."

Veiligheidsregio's

De Raad zegt dat Veiligheidsregio's een rol moeten hebben in het versoepelen van de regels voor theaters. Het zou volgens Evers goed kunnen dat de kleine regiotheaters in Zwolle, Twente en het OKTO (Overleg Kleine Theaters Overijssel) samen dit advies aangrijpen om met de Veiligheidsregio's in overleg te gaan. "Dat moet samen, niet individueel", besluit hij.