Run op commerciële coronatesten in Losser: "Werkgevers willen niet dagenlang wachten"

Het is topdrukte bij Hestia in Losser. Sinds april voert het bedrijf, dat zich richt op de trombosezorg, ook particuliere coronatesten uit. Een zo'n test kost veertig euro. Leek zo'n test eerder dit jaar nog iets voor een selecte groep mensen, een paar maanden later worden er honderden testen per dag uitgevoerd.

Xander Schurink, directeur van Hestia, verwacht dat het aantal aanvragen nog verder gaat toenemen. "Ik denk dat we eind oktober op 750 tot 1000 testen per dag zitten", vertelt hij.

Ter indicatie: de huidige capaciteit van de GGD-teststraten in Twente zit momenteel op 950 testen per dag.

Vooral bedrijven testen

Het zijn vooral bedrijven die hun werknemers in Losser laten testen. Want tien dagen of langer je medewerker missen, betekent voor veel bedrijven een flinke kostenpost.

"Niet iedereen kan natuurlijk thuiswerken", zegt Schurink. "De duur voordat iemand weer potentieel inzetbaar is op de werkvloer loopt nu ongeveer op tot een week tot tien dagen. Wij kunnen dat terugbrengen naar één tot twee dagen. Daarmee win je vier tot vijf dagen arbeidstijd waarin een medewerker weer inzetbaar is."

Teststaten overvraagd

Hestia heeft het extra druk, nu de teststraten van de GGD overvol zijn. Mensen moeten soms dagenlang wachten voordat ze een officiële coronatest kunnen uitvoeren bij de gezondheidsorganisatie.

"Dat de testraten van de GGD vollopen, merken wij hier ook. We horen van de mensen die hier komen, dat dat een van de redenen is dat ze hier zijn", zegt de directeur:

GGD ontraadt commerciële test

De GGD riep eerder al op om geen commerciële coronatest uit te voeren. "Geen enkele coronatest is nog honderd procent waterdicht, ook die van de GGD niet", reageert Schurink.

"We zien hier met name bij jongeren van 30 jaar en jonger, een groot potentieel dat rondloopt met corona, maar geen klachten heeft. Er wordt nu veel meer geconstateerd dat iemand besmettelijk is zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Dat vinden wij echt winst."