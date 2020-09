Nog veel verontwaardiging van Zwollenaren over tienjarenplan

De gemeente Zwolle wil eind dit jaar de Omgevingsvisie voor de stad vaststellen. Dit is het plan waarin staat hoe de stad zich in de komende tien jaar moet ontwikkelen. Maandagavond werd in de gemeenteraad gesproken over die Omgevingsvisie. Er is kritiek op de manier waarop het gemeentebestuur ermee omgaat.

Door inwoners uit de hele stad zijn ruim honderd zienswijzen ingediend. Dat zijn ideeën en verzoeken waarin burgers voor hen belangrijke aandachtspunten kunnen aangeven.

Eén van die zienswijzen is geschreven door John Beumer en Aurelia de Vries. Beiden wonen aan de rand van Holtenbroek tegen de groenstrook aan het Zwartewater en vertegenwoordigen een groep van enkele tientallen inwoners van die wijk.

Zwartewaterzone ter hoogte van de haven (Foto: RTV Oost)

Flats en woningen in het duurdere segment

De gemeente heeft grote plannen in die 'Zwartewaterzone'. Het is een strook van bijna twee kilometer langs het Zwartewater, vanaf het Kraanbolwerk in de binnenstad naar de Mastenbroekerbrug richting Stadshagen.

In het eerste deel vanaf de stad bezien, is ruimte gepland voor horeca en vrijetijdsbesteding. Het tweede deel rond wijkboerderij Klooienberg moet een groen karakter houden. In het derde deel, waar nu nog de jachthavens zijn, wil projectontwikkelaar Bemog vooral flats en duurdere woningen bouwen. Gedacht wordt aan 280 tot 300 huizen. Het hoogste gebouw is zeventig meter en ook op de dijk zijn hogere woningen voorzien.

Schets van de Zwartewaterzone bij Holtenbroek (Foto: gemeente Zwolle)

Verontwaardigd

John en Aurelia vertegenwoordigen enkele tientallen andere Holtenbroekers. Ze begrijpen niet hoe het kan dat er vanavond in de gemeenteraad wordt gesproken over toekomstplannen. "Wij zijn al even in gesprek met de projectontwikkelaar over de concrete invulling van de plannen. Hoe kan dat als nog niet eens is vastgesteld hoe die plannen eruit gaan zien?", zegt John Beumer verontwaardigd.

"Honderden huishoudens worden volgens ons direct getroffen door deze bouwplannen. Die kijken straks uit op een flat in plaats van het Zwartewater. Terwijl een deel van die huishoudens zélf al in een flat woont." Aurelia de Vries wil daarmee zeggen dat omwonenden best wat meer inspraak zouden mogen hebben. "We voelen ons niet gehoord door de gemeente."

De groep kritische inwoners uit Holtenbroek zegt het gevoel te hebben dat de bouwplannen al in kannen en kruiken zijn.

'Meepraten?'

Wethouder Anker wil dat de Omgevingsvisie juist samen met de Zwollenaar tot stand komt. "Natuurlijk moeten inwoners participeren in de plannen van hun eigen stad. Omwonenden van de Zwartewaterzone zijn twee jaar geleden al gevraagd om mee te denken, dus deze mensen zijn eigenlijk een beetje laat."

Aurelia schrikt zichtbaar van die opmerking. "We konden meepraten over hoe die woningen eruit zouden moeten zien. Maar dat is niet wat we bedoelen met inspraak. Ik denk dat we die groenstrook ook op een andere manier zouden kunnen benutten. Ik vraag me af of het slim is om in de uiterwaarden van de rivier te bouwen. Maar daar konden we het niet over hebben. Is dat dan inspraak?"

Insprekers bij de gemeenteraad van Zwolle (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

'Wel vóór maar niet dóór Zwolle'

De kritiek van John en Aurelia wordt ook gedeeld door het CDA, PvdA en de SP. CDA-raadslid Jan Nabers: "De plannen worden in de zomer ter inzage gelegd, er is onvoldoende participatie mogelijk voor Zwollenaren, dan kun je niet zeggen dat bewoners inspraak hebben. Deze plannen zijn wel voor maar niet door Zwolle gemaakt."

Volgens wethouder Anker volgt er nog en participatieronde waarin bewoners kunnen meepraten. De bedoeling is dat de Omgevingsvisie eind dit jaar definitief wordt vastgesteld. Daarmee staan de contouren voor de ontwikkeling van Zwolle in de komende tien jaar vast.